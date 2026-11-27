En una reveladora entrevista concedida a El Klub de la emisora La Kalle, la artista colombiana Shaira decidió hablar abiertamente y sin tapujos sobre uno de los periodos más oscuros y complejos de su vida personal y profesional: el año 2023.

Durante la conversación en cabina, la intérprete confesó que atravesó por una etapa de vulnerabilidad espiritual y física en la que fue víctima de ataques oscuros y trabajos de brujería.

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Aunque antes solía ser incrédula frente a este tipo de situaciones, Shaira explicó que cambió de parecer al vivir en carne propia cómo estos hechos afectaron directamente su estabilidad emocional, su salud y su trabajo.



Mira la entrevista completa:



¿Qué le pasó a Shaira en 2023 y por qué denunció ataques de brujería?

De acuerdo con lo relatado por la propia artista en El Klub de La Kalle, todo comenzó cuando su fe y su cercanía espiritual con Dios no se encontraban fortalecidas.

En ese contexto de debilidad espiritual, empezó a experimentar una serie de eventos inexplicables que impactaron múltiples áreas de su vida diaria.

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Entre los síntomas físicos que sufrió, Shaira detalló que se enfermaba de manera recurrente. Explicó que sufría de ahogamiento y opresión en el pecho mientras realizaba sus rutinas de entrenamiento físico. Asimismo, atravesó por cuadros de gripa extremadamente fuertes que le dejaban los ojos rojos y lagrimeando durante todo el día.

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A esta situación de salud se sumó una notable pérdida de peso —llegando a pesar apenas 42 kilogramos—, complicaciones en la columna y la pérdida de sus dos gatos, quienes fallecieron con tan solo seis meses de diferencia entre uno y otro.

En el ámbito profesional y financiero, la cantante señaló que los proyectos de trabajo le llegaban pero se le caían rápidamente, al punto de atravesar serias dificultades económicas que la obligaron a solicitar avances bancarios para poder cubrir el pago del arriendo de su vivienda.

¿Cómo afectó la ansiedad a Shaira y por qué se arrancó las pestañas?

La acumulación de estas situaciones desencadenó en la cantante episodios de ansiedad extremadamente agudos y alteraciones en su estado de ánimo. Shaira recordó que en su momento asistió a la iglesia, donde le advirtieron directamente sobre lo que le estaba sucediendo con la frase: "Te querían volver loca".

La artista relató en La Kalle que producto del estrés y la tensión estallaba con facilidad. Manifestó que desarrolló conductas impulsivas ante momentos de frustración laboral, como golpear mesas o paredes. Sin embargo, el punto más crítico ocurrió durante una tarde en su habitación.

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Mientras atravesaba por un fuerte ataque de ansiedad, Shaira permaneció horas mirando hacia el techo sin realizar ninguna actividad. En medio de ese estado, comenzó a manipularse la zona de los ojos y terminó arrancándose la mitad de las pestañas de un ojo de forma ininterrumpida.

Al entrar al cuarto y notar lo sucedido, su madre le preguntó qué se había hecho, a lo que la cantante respondió que no lo sabía, sintiendo que en ese instante su mente se había desconectado. Debido a la gravedad del desprendimiento, tuvo que utilizar extensiones de pestañas durante dos meses para disimular la falta de las mismas.

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¿Cómo logró Shaira superar esta crisis y recuperar su tranquilidad?

Para salir de ese momento crítico, Shaira explicó que decidió alejarse del resentimiento y no buscar ningún tipo de venganza personal, confiando en que la justicia divina y el karma se encargan de poner cada cosa en su lugar.

La artista emprendió un proceso de recuperación basado en retomar la asistencia a la iglesia, realizar oraciones todas las noches y apoyarse de forma incondicional en el respaldo espiritual de su madre. Shaira destacó de manera especial el poder de las oraciones maternas en su proceso de sanación, señalando que el cuidado de su mamá fue fundamental para superar la crisis.

Tras dejar atrás esa etapa, la cantante indicó que aprendió a ser más cuidadosa con su entorno íntimo y sus relaciones personales, logrando recuperar la calma, el control de sus emociones y la estabilidad en su carrera musical.