El plazo para reclamar los recursos financieros correspondientes al quinto ciclo de pagos del subsidio de Renta Ciudadana en Cali vence de forma definitiva este sábado 28 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Bienestar Social, un total de 5.551 hogares registrados en la capital del Valle del Cauca aún tienen pendiente el retiro de estos dineros.

Puedes leer: Estudiar GRATIS en Bogotá y recibir un salario mínimo: así puedes inscribirte para 2027

Publicidad

Si formas parte de la población participante de este programa social, es fundamental que realices el trámite antes del cierre del ciclo fijado por la administración.



Las autoridades del distrito enfatizaron que las transferencias monetarias de este periodo no son acumulables para próximas entregas. Esto significa que, si no cobras antes del límite establecido, los recursos no se guardarán para el siguiente ciclo de pagos.



¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar el quinto ciclo de Renta Ciudadana en Cali y por qué no se acumula?

El periodo habilitado para el retiro del subsidio finaliza este sábado 28 de noviembre de 2026. Ante la proximidad de esta fecha, la Alcaldía de Cali realizó una convocatoria urgente dirigida a todas las familias beneficiarias para que acudan a los puntos correspondientes y accedan al dinero que les fue asignado por Prosperidad Social.

Lilia Astrith Bello Cruz, líder del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Cali, detalló que la entrega del quinto ciclo se realiza bajo los parámetros y modalidades asignadas a cada hogar participante.

La funcionaria reiteró el llamado a la responsabilidad de los ciudadanos, recordando que el reglamento del programa estipula que los fondos no cobrados a tiempo no se acumularán en las siguientes transferencias del año.

Publicidad

¿Dónde y cómo puedes reclamar la Renta Ciudadana en Cali?

Las modalidades para recibir los recursos varían según la información financiera que registres ante el programa social:

Pago por modalidad de Giro: Si estás asignado para recibir el dinero por giro presencial, debes acercarte a los puntos autorizados de la red SuperGiros-Gane repartidos en Cali para retirar el subsidio en efectivo.

Si estás asignado para recibir el dinero por giro presencial, debes acercarte a los puntos autorizados de la red SuperGiros-Gane repartidos en Cali para retirar el subsidio en efectivo. Abono a Cuentas Financieras: Si registraste un producto bancario o cuenta digital, el abono se realiza de manera directa en tu plataforma financiera. Para esta operativa, Prosperidad Social cruzó los datos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera (GIF).

Si inscribiste tu cuenta o producto digital en el sistema GIF antes del jueves 5 de noviembre, asegúrate de mantener activa la cuenta durante todo el periodo de pagos para evitar inconvenientes en el depósito de los fondos.

Puedes leer:Becas para estudiar GRATIS en Bogotá: así puedes postularte a Jóvenes a la E

Publicidad

¿Cuáles son las corresponsabilidades obligatorias y canales oficiales de atención?

Además del cobro de las transferencias, Prosperidad Social recordó a la comunidad que la permanencia en la Renta Ciudadana exige el cumplimiento de corresponsabilidades básicas en los sectores de salud y educación para los menores de edad del hogar.

En materia de vacunación, la entidad estipuló dos verificaciones obligatorias durante el año 2026, las cuales se llevaron a cabo durante el segundo y cuarto ciclo de pagos.

En cuanto al aseguramiento en salud, los controles y revisiones se efectúan cada dos ciclos; durante el año 2026, estos chequeos correspondieron a los periodos segundo, cuarto y sexto.

Para consultar el estado de tu pago y evitar caer en estafas o desinformación, utiliza únicamente los medios y puntos de atención verificados por la Administración distrital y el Gobierno nacional:

Publicidad