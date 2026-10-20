Becas para estudiar GRATIS en Bogotá: así puedes postularte a Jóvenes a la E

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El Distrito de Bogotá, mediante la Agencia ATENEA (Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología), abrió oficialmente una nueva convocatoria de su reconocido programa Jóvenes a la E.

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Esta iniciativa representa uno de los incentivos más importantes para los estudiantes que culminaron sus estudios de educación media en colegios oficiales y que presentaron la prueba ICFES Saber 11 en la capital.



Esta fase del proceso dio apertura el lunes 19 de octubre y estará disponible por un tiempo muy limitado, finalizando el miércoles 21 de octubre. Por esta razón, es fundamental que conozcas cada detalle del programa, los requisitos exigidos y el procedimiento digital para completar tu registro a tiempo sin contratiempos.

En esta oportunidad, la convocatoria habilitada corresponde a la línea de 'Jóvenes a la E Talentos Excepcionales', la cual otorga la gratuidad total en la matrícula para adelantar programas académicos en instituciones de educación superior privadas que se encuentren acreditadas.

Es clave precisar que, dentro de la oferta general del programa Jóvenes a la E 6 —el cual contempla un paquete global de más de 3.100 becas—, esta línea específica pone a disposición 112 cupos.

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Las becas restantes de este paquete institucional se irán habilitando progresivamente a partir de noviembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a 'Jóvenes a la E Talentos Excepcionales'?

Para que puedas hacer parte de la asignación de estas 112 becas destinadas a instituciones privadas acreditadas, debes verificar que cumples de manera estricta con las condiciones establecidas por la Agencia ATENEA. Los requisitos contemplados para los aspirantes son los siguientes:

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Edad límite: Debes ser un joven de hasta 28 años.

Debes ser un joven de hasta 28 años. Título de bachiller: Haber terminado completamente tu educación media en un colegio oficial de Bogotá.

Haber terminado completamente tu educación media en un colegio oficial de Bogotá. Presentación del ICFES: Haber presentado la prueba del estado Saber 11 en Bogotá.

Haber presentado la prueba del estado Saber 11 en Bogotá. Criterios de mérito o talento:

Estar ubicado dentro del 1 % con los mejores resultados en la prueba Saber 11. O ser un artista preseleccionado a través del programa CREA de Idartes. O ser un deportista preseleccionado directamente por el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte).



Si cumples con este perfil, puedes continuar directamente con el trámite de inscripción institucional en el portal del Distrito.

¿Cómo postularse paso a paso a las becas de la Agencia ATENEA?

El proceso de registro para la convocatoria de 'Jóvenes a la E Talentos Excepcionales' se realiza de forma 100 % virtual a través de la plataforma web de la entidad distrital. Te guiamos paso a paso para que completes tu solicitud antes del cierre fijado para el 21 de octubre:

Ingresa al sitio web: Abre el portal oficial de la Agencia ATENEA. Ubica la sección de convocatorias: En la página principal, busca y haz clic sobre el banner interactivo identificable con la frase 'Conoce nuestras próximas convocatorias'. Selecciona la línea de becas: Una vez dentro del apartado, elige la opción titulada 'Jóvenes a la E Talentos Excepcionales'. Revisa la información: En esa ventana encontrarás la descripción formal del programa, los beneficios ofrecidos y la lista detallada de requisitos. Diligencia el formulario: Presiona el botón habilitado como 'Inscríbete aquí' para dar inicio al registro de tus datos personales y académicos.

¿Cuáles son las próximas convocatorias de becas que se abrirán entre noviembre y diciembre?

Si no alcanzas a postularte en esta ventana de octubre o no perteneces al grupo de Talentos Excepcionales, ten en cuenta que el Distrito tiene programada la apertura de nuevas oportunidades educativas en las semanas siguientes.

De acuerdo con el cronograma oficial expresado por la entidad, durante el mes de noviembre de 2026 se activarán las siguientes convocatorias:

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Jóvenes a la E 6 - Educación Superior en Instituciones Privadas: Corresponde al grueso de las becas restantes para programas universitarios.

- Educación Superior en Instituciones Privadas: Corresponde al grueso de las becas restantes para programas universitarios. Fest Atenea 3: Programa enfocado en el fomento y acceso a la educación superior.

Programa enfocado en el fomento y acceso a la educación superior. Becas Libre y América: Estrategia complementaria de acceso a la formación superior.

Adicionalmente, se dio a conocer que en el mes de diciembre de 2026 se habilitará la línea 'Jóvenes a la E: Formación para el Trabajo 5', orientada a programas técnicos y de capacitación laboral.