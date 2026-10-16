Gobierno De La Espriella lanza becas en el exterior; pasos para postularte a COLFUTURO

Si sueñas con realizar tus estudios de posgrado en el exterior y fortalecer tu perfil académico o profesional, hay noticias fundamentales que debes tener en el radar.

El Gobierno nacional anunció la reactivación de su alianza estratégica con COLFUTURO, una medida enfocada en impulsar la educación nacional y aumentar significativamente las posibilidades de formación para profesionales en todas las regiones del país.

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Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Talento ColombIA, presentado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.



En el marco de esta alianza, las autoridades confirmaron la destinación de un presupuesto aproximado de US$25 millones. Estos recursos económicos estarán dirigidos a respaldar a los beneficiarios del Programa Crédito Beca (PCB) durante las vigencias de 2026 y 2027.



Además, la meta proyectada para el próximo año es brindar financiación a 3.000 profesionales, una cifra que supera los registros previos y que busca incentivar el acceso a estudios de posgrado, centrados especialmente en maestrías y doctorados en el exterior.

La presentación oficial del programa estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo y de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar Ph. D..

¿Cuándo abre la convocatoria de COLFUTURO y cuáles son las fechas clave?

Para organizar tu postulación con suficiente anticipación y asegurar la entrega oportuna de tus documentos, es muy importante que agendes el calendario oficial anunciado por el Gobierno de Colombia y COLFUTURO para la convocatoria 2027:

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Apertura de la convocatoria: 4 de enero de 2027.

Cierre de postulaciones: 4 de marzo de 2027.

Entrega de resultados oficiales: 18 de mayo de 2027.

Ten en cuenta que deberás realizar el proceso de inscripción exclusivamente dentro de las fechas fijadas, completando el formulario en línea correspondiente.

En caso de que tengas dudas sobre el procedimiento, puedes consultar el instructivo detallado que la organización ha dispuesto en su portal web oficial (https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria).

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¿Cuáles son los requisitos obligatorios para solicitar una beca de COLFUTURO?

Si te interesa participar en este proceso de selección y optar por uno de los cupos de financiación disponibles, debes asegurarte de cumplir con una serie de requisitos indispensables establecidos por la alianza:

Nacionalidad: Ser colombiano. Título previo: Contar con un título universitario de pregrado. Programa de estudios: Presentar formalmente el programa académico de tu interés para cursar en el exterior. Ensayo escrito: Redactar un escrito conforme a las instrucciones de la convocatoria. Segundo idioma: En caso de resultar seleccionado en el proceso, deberás suministrar el certificado que acredite el dominio de una segunda lengua.

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Sobre la apertura de este espacio, el vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que el objetivo del Gobierno es volver a reconocer el mérito de aquellas personas que cuentan con las condiciones y capacidades para hacer aporte en áreas como la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Qué beneficios y porcentaje de condonación ofrece el Programa Crédito Beca?

El esquema financiero de la convocatoria no solo otorga el respaldo económico para adelantar los estudios fuera del país, sino que ofrece atractivas opciones de condonación para los beneficiarios seleccionados. Al acceder al programa, puedes recibir los siguientes porcentajes de descuento sobre el crédito:

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Una beca base correspondiente al 25 %.

Bonos condonables adicionales de hasta el 40 %.

Una condonación total acumulada que puede alcanzar hasta el 65 %.

Las condiciones del programa están orientadas a lograr que los profesionales graduados se vinculen posteriormente al mercado laboral colombiano.

De esta forma, se busca que los beneficiarios contribuyan activamente al desarrollo del país y respondan a la demanda de personal cualificado en las diferentes regiones del territorio nacional.