Cédulas que recibirán pago de $400 mil en octubre; así puedes reclamar tu subsidio

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, confirmó la programación oficial para el desembolso delquinto ciclo de transferencias del programa Renta Joven.

Este subsidio, destinado a jóvenes de entre 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad, busca acompañar la educación superior y garantizar la permanencia en tus estudios.

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Para esta entrega de finales de octubre, las transferencias económicas alcanzarán valores de $ 400.000 y hasta $ 600.000 en todo el territorio colombiano.



¿Cuándo y cómo pagan el quinto ciclo de Renta Joven en octubre?

Las fechas definidas por Prosperidad Social determinan que las entregas de dinero correspondientes al quinto ciclo comenzarán el 21 de octubre y se extenderán hasta el 28 de octubre.

LINK para consultar con tu cédula si eres beneficiario de Renta Joven: AQUÍ

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La distribución del recurso no se efectúa en una única jornada, sino de forma paulatina tomando como referencia el último dígito de la cédula de cada participante beneficiado.

El giro del dinero se gestiona directamente a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) hacia las cuentas activas que tengan registradas los estudiantes. Existen dos modalidades habilitadas para el reclamo del dinero:

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Abono en cuenta bancaria o digital: Si cuentas con un producto financiero activo o una billetera electrónica, los \( 400.000 o \) 600.000 ingresarán directamente a tu saldo.

Si cuentas con un producto financiero activo o una billetera electrónica, los \( 400.000 o \) 600.000 ingresarán directamente a tu saldo. Cobro por giro presencial: En caso de no poseer un producto bancarizado, podrás solicitar tu incentivo en efectivo acudiendo a la red de puntos de SuRed y SuperGiros habilitados en el país.

Toma en cuenta que debes acudir a retirar tu giro en los plazos fijados por la entidad entre el 21 y el 28 de octubre; si dejas pasar esta ventana de tiempo, podrías perder el dinero, debido a que este subsidio no es acumulable para ciclos posteriores.

¿Cuánto dinero recibirás según tu programa de estudio y notas?

El esquema de Renta Joven contempla dos líneas de atención con montos diferenciados según la modalidad académica que curses y tus calificaciones obtenidas:

Estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales (Universidades públicas y SENA): Si perteneces a esta categoría, recibirás una transferencia monetaria de $ 400.000 por concepto de permanencia. Para este quinto ciclo, la liquidación abarca el reporte de Permanencia de junio y julio de 2026 para aprendices del SENA, y el primer semestre de 2026 para estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES). Estudiantes universitarios con excelencia académica: Aquellos universitarios que hayan alcanzado un promedio o nota superior a 4.0 en uno o más semestres durante el primer semestre de 2026 recibirán el incentivo base de $ 400.000 por permanencia sumado a un estímulo adicional de $ 200.000 por excelencia. Por lo tanto, el total acumulado que verás reflejado será de $ 600.000.

Puedes leer: Cuarto ciclo de Renta Ciudadana: Prosperidad Social confirma cómo el RUI afectará

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para acceder a Renta Joven?

Renta Joven constituye la evolución de lo que antes se conocía como el programa Jóvenes en Acción. Además de la ayuda financiera para fomentar la educación técnica, tecnológica o universitaria, el programa busca impulsar nuevas alternativas de empleo, emprendimiento y formación de posgrado.

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Para figurar como participante activo y recibir la transferencia económica de Prosperidad Social, debes cumplir con cada una de las siguientes condiciones exigidas:

Contar con una edad comprendida entre los 14 y los 28 años. Haber culminado el bachillerato y figurar registrado en los sistemas oficiales de educación. Estar clasificado dentro de los grupos A, B o C del Sisbén IV (población en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad), o pertenecer a los censos de población indígena o listados oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estar matriculado en un programa de educación superior o formación complementaria en niveles técnico, tecnólogo o universitario (en modalidades presencial, a distancia tradicional o virtual). No poseer un título profesional universitario ni de posgrado registrado en los sistemas oficiales. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o en las estrategias que hagan sus veces.

Para mantenerte al día con el proceso de asignación y desembolso, revisa con frecuencia la bandeja de tu correo electrónico, atiende a las notificaciones que lleguen a tu celular y verifica únicamente la información difundida por las plataformas oficiales de Prosperidad Social.

