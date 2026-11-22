El cantante de música popular Giovanny Ayala y su pareja, María Gómez, dieron un paso fundamental en su relación al contraer matrimonio religioso este sábado 21 de noviembre.

Tras tres años compartiendo su vida en convivencia, la pareja decidió formalizar su compromiso ante la iglesia en una celebración cuidada en cada detalle, planificada con varios meses de anticipación y rodeada de la compañía de sus seres queridos.

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Las primeras impresiones del evento no tardaron en expandirse a través de las plataformas digitales. Las imágenes compartidas en redes sociales por los asistentes y por el propio equipo de trabajo del artista permitieron a los fanáticos conocer los momentos de esta jornada de matrimonio.



¿Dónde y cuándo se casaron Giovanny Ayala y María Gómez?

La ceremonia religiosa tuvo lugar el sábado 21 de noviembre en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Acacías, Meta. El templo fue ornamentado especialmente para recibir a los novios y a sus invitados, destacándose una ambientación basada en arreglos florales y un tapete blanco tendido sobre el pasillo principal que llevaba impresas las iniciales de la pareja: G y M.



Giovanny Ayala y María Gómez se casaron: imágenes y curiosidades de la boda religiosa Foto: Redes de Giovanny Ayala

Entre los registros visuales que más resonaron entre los seguidores del artista destaca la imagen capturada por el fotógrafo oficial de Giovanny Ayala.

Giovanny Ayala y María Gómez se casaron: imágenes y curiosidades de la boda religiosa Foto: Redes de Giovanny Ayala

En esa postal se observa a los recién casados arrodillados frente al altar principal en el instante exacto en que se daban un beso tras haber pronunciado sus votos matrimoniales. Esta fotografía, difundida en redes como Instagram, inmortalizó la culminación del rito religioso.

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Giovanny Ayala y María Gómez se casaron: imágenes y curiosidades de la boda religiosa Foto: Redes de Giovanny Ayala

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El vestuario de la boda tuvo una línea estética definida. El color blanco fue el protagonista absoluto en los atuendos de los novios.

Giovanny Ayala lució un traje blanco complementado con detalles brillantes, mientras que María Gómez optó por llevar el cabello suelto adornado con un tocado sobre su velo nupcial.

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El código de vestuario también se extendió al cortejo y a los acompañantes de honor:

Las damas de honor lucieron vestidos confeccionados en tono verde claro.

Los padrinos de boda vistieron de color blanco.

Los hijos del cantante formaron parte activa del grupo de padrinos y acompañaron a su padre en el altar durante la liturgia.

¿Cómo fue la llegada de Giovanny Ayala a su boda y qué detalles tuvo la ceremonia?

Uno de los aspectos que generó mayor impacto entre los asistentes y usuarios de internet fue el transporte elegido por el cantante de música popular para arribar al templo.

Según quedó registrado en diversos videos reposteados en la cuenta oficial de Instagram del intérprete (@giovannyayalaoficial), Giovanny Ayala llegó a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen montado en un caballo blanco.

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El ejemplar pertenece a la raza Gypsy Vanner, una estirpe apreciada dentro de la crianza equina por sus particularidades físicas distintivas y su crianza especializada. La entrada a caballo a las afueras de la iglesia en Acacías se convirtió en una de las imágenes centrales de la llegada previa a la misa.

Posteriormente, la pareja compartió con sus seguidores en plataformas digitales diversos pasajes del evento social y religioso. A través de las cuentas de Instagram de María Gómez (@mariiagomez_6) y del artista, se publicaron registros fotográficos y audiovisuales de la jornada en el departamento del Meta.

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Con este matrimonio religioso celebrado en Acacías junto a sus hijos, familiares y allegados, la pareja oficializó su matrimonio tras completar tres años de convivencia.