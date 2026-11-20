El creador de contenido colombiano Juan José Gómez, conocido en redes sociales como ‘El Gomez’, vivió momentos de angustia luego de ser víctima de un robo en el que recibió dos disparos. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que se conocieran imágenes de su vehículo con varios daños en la parte delantera.

Ante la cantidad de mensajes que recibió preguntando por su estado de salud, el joven decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram. Allí aclaró que lo ocurrido no había sido un accidente de tránsito, como algunos podían pensar al ver las fotografías de su automóvil.

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“Mi gente, gracias a Dios estoy bien, no fue un choque, fue un hurto donde me dispararon”, escribió el influencer.



Con este mensaje, Juan José Gómez confirmó que había atravesado una situación de inseguridad y explicó por qué su vehículo terminó con varios daños. Aunque reconoció que recibió disparos durante el episodio, aseguró que se encontraba bien y agradeció a quienes estuvieron pendientes de su situación.



Su novia, María Alejandra Villegas, también utilizó sus redes sociales para aclarar lo ocurrido y entregar información sobre el estado del creador de contenido.

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Novia de ‘El Gomez’ contó detalles del robo y confirmó que le dispararon

María Alejandra Villegas, quien también es creadora de contenido, explicó que no estaba junto a Juan José cuando ocurrió el asalto. Sin embargo, logró comunicarse con él y confirmó que se encontraba fuera de peligro.

La joven también quiso aclarar las dudas que surgieron entre los seguidores de la pareja después de que circularan las fotografías del automóvil. Al igual que su novio, descartó que los daños estuvieran relacionados con un accidente de tránsito y contó que el episodio había sido mucho más delicado.

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“A Juan lo robaron y le dispararon en dos ocasiones”, manifestó Villegas en una publicación.

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De esta manera, la novia del influencer confirmó que el joven recibió dos impactos de bala durante el hurto. Además, compartió una información que generó nuevas reacciones entre quienes estaban pendientes de lo sucedido: según explicó, los responsables del robo fueron capturados.

La noticia llevó tranquilidad a los seguidores de la pareja, que habían expresado su preocupación por la situación. Aunque inicialmente las imágenes del vehículo despertaron dudas sobre lo que había pasado, los mensajes de ambos permitieron reconstruir parte de lo ocurrido.

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Por ahora, tanto Juan José como María Alejandra han confirmado que el creador de contenido está bien. Sus publicaciones también sirvieron para agradecer los mensajes de solidaridad que recibieron después de que se conociera el caso.

🚨 ¡INTENTO DE ROBO TERMINÓ EN CHOQUE Y PALIZA EN BUENOS AIRES! ¡Qué noche tan movida en Buenos Aires, al frente de La Central! Según nos confirman los testigos, todo empezó como un intento de robo. Eran varios sujetos en 2 motos que intentaron atracar a los ocupantes de un carro. Pero el atraco les salió mal. En medio del intento, les tiraron el carro encima y el conductor perdió el control, terminando estrellado contra la reja de una casa, con el antejardín destruido y varias motos de vecinos que nada tenían que ver, tiradas y dañadas en el suelo. Los ladrones intentaron volarse corriendo, pero la comunidad no los dejó. ¡LOS ATRAPARON! Y antes de entregarlos a la Policía, la comunidad les dio su respectiva paliza. En los videos se ve el momento en que ya los tienen rodeados, en plena vía, frente a los edificios, con la gente encima y la Policía llegando al sitio. #DenunciasAntioquia — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 20, 2026

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