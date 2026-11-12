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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida influencer reveló la enfermedad terminal de su hija: “Va a morir”

Reconocida influencer reveló la enfermedad terminal de su hija: “Va a morir”

La creadora de contenido explicó que recibió la noticia hace tres años, pese a eso, decidió mantener oculta la noticia hasta ahora.

Imagen conceptual de un padre o madre sosteniendo la mano de una niña en medio de la noticia sobre una enfermedad terminal
La dura confesión de una reconocida creadora de contenido sobre el diagnóstico de enfermedad terminal de su hija
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Aspyn Ovard, creadora de contenido estadounidense, sorprendió a sus seguidores tras revelar una delicada situación familiar durante un espacio televisivo. En su participación, la influencer de 30 años contó que una de sus hijas recibió un diagnóstico de cáncer terminal hace aproximadamente tres años, una noticia que decidió mantener en privado hasta ahora.

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¿Cómo reveló Aspyn Ovard la enfermedad de su hija?

La creadora de contenido, reconocida por su trayectoria en plataformas digitales como YouTube e Instagram, donde comparte contenidos relacionados con estilo de vida, moda y belleza, abordó este difícil episodio durante los primeros capítulos de La vida secreta de las esposas mormonas.

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En este espacio, la personalidad de internet explicó que conoció el diagnóstico médico de su hija hace cerca de tres años y recordó lo inesperado que fue recibir esa noticia. “Todo ocurrió de la nada. Un día ella estaba bien y al siguiente ya no lo estaba”, mencionó, al describir cómo cambió la vida de su familia de un momento a otro.

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¿Por qué Aspyn Ovard decidió mantener en secreto la situación de su hija?

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Durante los años posteriores al diagnóstico, Ovard optó por no compartir detalles sobre la enfermedad en sus redes sociales ni ante los medios de comunicación. Según explicó, esta decisión estuvo motivada por el deseo de proteger la privacidad de sus hijas y conservar, en la medida de lo posible, la normalidad de su vida familiar.

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“En el hospital pensábamos que tenía que estar todo bien. No puedes imaginar que te vayan a decir que tu bebé tiene cáncer, que es terminal y que podría irse en un mes”, afirmó durante la conversación.

La influencer también dejó ver que su principal preocupación ha sido evitar que sus hijas crezcan bajo la atención constante que puede generar una situación médica de esta gravedad cuando se trata de una familia expuesta públicamente.

Detalles sobre la familia y la identidad de la menor

Aspyn Ovard tiene tres hijas con su expareja: Cove, nacida en 2019; Lola, en 2021, y una tercera niña, cuyo nacimiento ocurrió en 2024. Aunque la creadora de contenido señaló que el diagnóstico se produjo hace aproximadamente tres años, no ha revelado cuál de las menores enfrenta la enfermedad.

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“A través de todo esto siento que solo intenté cuidarlo porque sé cuánto está sufriendo”, expresó la influencer durante el espacio televisivo.

Hasta el momento, ni Ovard ni su expareja han dado a conocer la identidad de la niña ni el tipo específico de cáncer que le fue diagnosticado. Ambos han mantenido estos detalles en reserva para proteger la intimidad de su familia y, especialmente, el bienestar de la menor.

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De esta manera, la creadora de contenido compartió públicamente un episodio que había mantenido alejado de las redes sociales durante varios años, dejando claro que, pese a su exposición mediática, existen aspectos de su vida familiar que prefiere mantener en privado.

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