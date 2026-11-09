Médica con cáncer de colon en etapa 4 reveló los síntomas silenciosos que confundió

Recientemente, se viralizó el caso de una médica diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4, quien decidió compartir su experiencia para alertar a la población sobre los síntomas específicos que precedieron a su enfermedad y que suelen confundirse con dolencias menores.



El peligro de normalizar las molestias digestivas

Uno de los mayores obstáculos para la detección temprana del cáncer colorrectal es que sus primeras manifestaciones parecen inofensivas.

Muchos pacientes atribuyen el malestar estomacal al estrés, a una mala alimentación o a afecciones benignas como las hemorroides. Incluso con formación clínica, es fácil minimizar señales cotidianas hasta que la enfermedad alcanza una fase metastásica.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta enfermedad puede desarrollarse de forma silenciosa durante años. Cuando las señales finalmente aparecen, reconocerlas a tiempo marca la diferencia en el pronóstico y las opciones de tratamiento.



Síntomas específicos que debes vigilar

A partir del testimonio de esta especialista y de las guías clínicas de instituciones como la Mayo Clinic, existen signos claros que requieren evaluación médica inmediata si persisten por más de dos semanas:



Cambios persistentes en los hábitos intestinales. Experimentar episodios prolongados de diarrea , estreñimiento o notar un estrechamiento inexplicable en la forma de las heces (heces delgadas como un lápiz).

Experimentar episodios prolongados de , o notar un estrechamiento inexplicable en la forma de las heces (heces delgadas como un lápiz). Sangrado rectal o sangre en las heces. Observar sangre de color rojo brillante en el inodoro o notar que las evacuaciones adquieren un tono muy oscuro o negro , lo cual indica sangrado en el tracto digestivo.

Observar sangre de color rojo brillante en el inodoro o notar que las evacuaciones adquieren un tono , lo cual indica sangrado en el tracto digestivo. Sensación de evacuación incompleta. Sentir una necesidad urgente de ir al baño que no se alivia tras defecar, un síntoma conocido médicamente como tenesmo.

Sentir una necesidad urgente de ir al baño que no se alivia tras defecar, un síntoma conocido médicamente como tenesmo. Dolor y distensión abdominal continua. Sufrir cólicos, gases excesivos, sensación de plenitud rápida al comer o presión constante en la zona baja del abdomen.

Sufrir cólicos, gases excesivos, sensación de plenitud rápida al comer o presión constante en la zona baja del abdomen. Fatiga extrema y anemia ferropénica. El sangrado interno microscópico provoca pérdida de hierro. Esto genera debilidad severa, palidez y cansancio que no mejora con el descanso.

El sangrado interno microscópico provoca pérdida de hierro. Esto genera debilidad severa, palidez y cansancio que no mejora con el descanso. Pérdida de peso sin causa aparente. Perder kilos de manera rápida y sostenida sin haber modificado la dieta ni la rutina de ejercicio.

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La importancia del chequeo preventivo

Cuando el cáncer de colon avanza a la etapa 4, significa que las células malignas se han diseminado a otros órganos, principalmente al hígado o los pulmones.

En esta fase pueden sumarse signos como ictericia (coloración amarillenta en la piel), hinchazón abdominal por acumulación de líquido o dificultad para respirar.

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El mensaje central de esta médica es claro y contundente. Ninguna persona debe ignorar las alertas de su propio cuerpo ni automedicarse para tapar molestias digestivas recurrentes.

Consultar a un especialista y realizarse pruebas de detección, como la colonoscopia, sigue siendo la herramienta más eficaz para salvar vidas.

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El testimonio de la doctora Lauren Juyia: "Sospechamos que se trataba de cáncer de ovario"

En una entrevista concedida al programa Good Morning America en 2023, la ginecóloga Lauren Juyia relató el momento exacto en que descubrió que algo andaba mal con su salud.

Tras sentir una pesadez pélvica inusual y acudir a realizarse una ecografía, la especialista observó masas de gran tamaño cerca de sus ovarios que crecieron de forma acelerada en cuestión de semanas.

Debido a su formación médica, reconoció de inmediato la gravedad del hallazgo. "Nunca había visto algo benigno que creciera a tal magnitud. Sabíamos, en el fondo, que esto no iba a ser bueno y sospechamos que se trataba de cáncer de ovario, por supuesto, porque los ovarios eran las masas", confesó Juyia.

Sin embargo, los estudios posteriores revelaron que el origen real no era ginecológico, sino un cáncer de colon en etapa 4 que ya había hecho metástasis.La doctora Lauren Juyia solo tuvo dos síntomas leves y silenciosos antes de ser diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4:



Fatiga por las tardes. Sentía un cansancio inusual a media tarde desde hacía dos meses, pero lo atribuyó al trabajo y a la maternidad.

Sentía un cansancio inusual a media tarde desde hacía dos meses, pero lo atribuyó al trabajo y a la maternidad. Pesadez pélvica. Notó una leve presión en la pelvis que, al palparse, resultó ser una masa abdominal de rápido crecimiento.