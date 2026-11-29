Se cumplen 10 años de la tragedia del Chapecoense, uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol mundial y de la aviación en Colombia.

Una década después del siniestro ocurrido la noche del 28 de noviembre de 2016 en el cerro Gordo de La Unión, Antioquia, vuelve a cobrar relevancia la grabación de la caja negra que documentó los últimos minutos del vuelo LaMia 2933, marcada por la angustiosa súplica del piloto: “¡Vectores, señorita, vectores a la pista!”.

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Aquel día, la aeronave Avro RJ85 viajaba desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, transportando a la delegación del club brasileño Associação Chapecoense de Futebol, periodistas y tripulación, quienes se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.



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Los minutos finales en la frecuencia de Rionegro

De acuerdo con los registros oficiales de la Aeronáutica Civil de Colombia y las transcripciones difundidas, la grabación entre el capitán Miguel Quiroga y la controladora aérea Yaneth Molina evidenció la crítica emergencia por agotamiento de combustible cuando el avión ya sobrevolaba el oriente antioqueño.

En el intercambio radial, el piloto solicitó inicialmente prioridad para aproximarse alegando problemas de combustible, sin declarar aún emergencia total.

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Minutos después, con otro vuelo comercial realizando una maniobra prioritaria en la zona, el tono en la cabina cambió drásticamente cuando se apagaron los motores.



La falla total: El piloto reportó a la torre de control: “Lima Mike India 2933 en falla total, falla eléctrica total, sin combustible”.

El piloto reportó a la torre de control: “Lima Mike India 2933 en falla total, falla eléctrica total, sin combustible”. El pedido desesperado: Ante la pérdida de altitud y de referencias instrumentales en medio de la noche y la nubosidad, Quiroga insistió con voz entrecortada: “¡Vectores, señorita, vectores a la pista!”, pidiendo indicaciones inmediatas de rumbo para intentar alcanzar el aeropuerto.

Ante la pérdida de altitud y de referencias instrumentales en medio de la noche y la nubosidad, Quiroga insistió con voz entrecortada: “¡Vectores, señorita, vectores a la pista!”, pidiendo indicaciones inmediatas de rumbo para intentar alcanzar el aeropuerto. La respuesta desde tierra: La controladora Yaneth Molina, manteniendo la calma en medio de la tensión, le informó que la señal del radar se había perdido y le preguntó su altitud mientras despejaba el espacio aéreo. La última respuesta desde la cabina fue “9.000 pies”, segundos antes del impacto contra la montaña.

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El saldo y las conclusiones de la investigación

El accidente dejó 71 personas fallecidas y únicamente seis sobrevivientes: los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Helio Neto; el periodista Rafael Henzel; y los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri.

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La investigación oficial de la Aeronáutica Civil concluyó que el siniestro se produjo por el agotamiento total de combustible debido a una deficiente planificación del vuelo por parte de la aerolínea LaMia, que operó al límite de su autonomía sin realizar escalas técnicas de reabastecimiento.