La Kalle  / Chapecoense

Chapecoense

  • Accidente del Chapecoense
    Accidente del Chapecoense
    /Foto: AFP
    Internacional

    Hombre que contó la tragedia de Chapecoense murió en un accidente aéreo

    Falleció en un accidente aéreo en Brasil; estuvo ligado a la tragedia de Chapecoense. Estas son las revelaciones del caso.

  • Ocho años de la tragedia del Chapecoense: el conmovedor relato del 'Niño Ángel'
    Ocho años de la tragedia del Chapecoense: el conmovedor relato del 'Niño Ángel'
    Foto: Captura de Los Informantes
    Noticias

    Ocho años de la tragedia del Chapecoense: el conmovedor relato del 'Niño Ángel'

    Un héroe inesperado en medio del accidente del chapecoense; Johan Ramírez, quien con solo 15 años, guió a los rescatistas la noche que el fútbol sudamericano se tiñó de luto.

  • Imagen alusiva a la tragedia del Chapecoense
    Imagen alusiva a la tragedia del Chapecoense
    /Foto: cortesía
    Noticias

    Desmontan en Antioquia polémica figura navideña alusiva al accidente aéreo del Chapecoense

    En el parque principal del municipio de La Unión fueron instaladas varias figuras que evocan la "idiosincrasia" del lugar y hechos históricos, entre ellas la figura del avión, lo cual desató la indignación de los usuarios en redes sociales.

  • Helio Neto
    "Estando aquí ahora he entendido lo que significa la vida", Helio Neto.
    JOAQUIN SARMIENTO/AFP
    Deportes

    Sobreviviente a tragedia del Chapecoense volvió al lugar de la catástrofe por una razón

    Hace cinco años ocurrió el accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas.

  • accidente en brasil.jpg
    Así quedó la avioneta en la que viajaban cinco miembros de un club brasilero
    / Foto: Facebook
    Judiciales

    Cuatro futbolistas y el presidente de un club brasilero mueren en fatídico accidente aéreo

    Los miembros del equipo se encontraban viajando en una avioneta que posterior al despegue se precipitó a tierra.

  • 15286_Foto: Rafael Henzel / AFP
    Foto: Rafael Henzel / AFP
    Foto: Rafael Henzel / AFP
    Noticias

    ¡Triste noticia! Sobreviviente de la TRAGEDIA de Chapecoense murió este martes

    La institución del sur de Brasil le envió mensajes de condolencia a sus seres queridos por la mala noticia de su fallecimiento.

  • 12850_La Kalle - Videos de sobrevivientes del Chapecoense - Foto referencia AFP
    La Kalle - Videos de sobrevivientes del Chapecoense - Foto referencia AFP
    Deportes

    Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense reveló VIDEO inédito de su recuperación

    Dos años después del accidente, el futbolista recordó este duro momento.

  • 6675_La Kalle - Rescate de Neto - Foto referencia AFP
    La Kalle - Rescate de Neto - Foto referencia AFP
    Virales

    El desgarrador RELATO del policía que salvó la VIDA de un jugador del Chapecoense

    En el siniestro aéreo en el que perdieron la vida 71 personas

  • 4810_La Kalle - Hijo del jugador del Chapecoense - Foto Instagram
    La Kalle - Hijo del jugador del Chapecoense - Foto Instagram
    Pareja

    Nació el hijo de jugador de CHAPECOENSE que antes de MORIR supo que sería padre

    ¡Nació Tiaguinho! La esperanza y razón de esta joven madre.

  • 2376_La Kalle - Accidente en avión - Foto Captura de YouTube
    La Kalle - Accidente en avión - Foto Captura de YouTube
    La Kalle - Accidente en avión - Foto Captura de YouTube
    Noticias

    ¡A segundos de una TRAGEDIA! Equipo de fútbol argentino sufrió percance aéreo

    Uno de los tripulantes grabó el momento exacto en que la puerta del avión se abrió, la vida de las personas que allí viajaban estuvo en riesgo.

