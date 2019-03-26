La Kalle Chapecoense
Chapecoense
-
Hombre que contó la tragedia de Chapecoense murió en un accidente aéreo
Falleció en un accidente aéreo en Brasil; estuvo ligado a la tragedia de Chapecoense. Estas son las revelaciones del caso.
-
Ocho años de la tragedia del Chapecoense: el conmovedor relato del 'Niño Ángel'
Un héroe inesperado en medio del accidente del chapecoense; Johan Ramírez, quien con solo 15 años, guió a los rescatistas la noche que el fútbol sudamericano se tiñó de luto.
-
Desmontan en Antioquia polémica figura navideña alusiva al accidente aéreo del Chapecoense
En el parque principal del municipio de La Unión fueron instaladas varias figuras que evocan la "idiosincrasia" del lugar y hechos históricos, entre ellas la figura del avión, lo cual desató la indignación de los usuarios en redes sociales.
-
Sobreviviente a tragedia del Chapecoense volvió al lugar de la catástrofe por una razón
Hace cinco años ocurrió el accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas.
-
Cuatro futbolistas y el presidente de un club brasilero mueren en fatídico accidente aéreo
Los miembros del equipo se encontraban viajando en una avioneta que posterior al despegue se precipitó a tierra.
-
¡Triste noticia! Sobreviviente de la TRAGEDIA de Chapecoense murió este martes
La institución del sur de Brasil le envió mensajes de condolencia a sus seres queridos por la mala noticia de su fallecimiento.
-
Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense reveló VIDEO inédito de su recuperación
Dos años después del accidente, el futbolista recordó este duro momento.
-
El desgarrador RELATO del policía que salvó la VIDA de un jugador del Chapecoense
En el siniestro aéreo en el que perdieron la vida 71 personas
-
Nació el hijo de jugador de CHAPECOENSE que antes de MORIR supo que sería padre
¡Nació Tiaguinho! La esperanza y razón de esta joven madre.
-
¡A segundos de una TRAGEDIA! Equipo de fútbol argentino sufrió percance aéreo
Uno de los tripulantes grabó el momento exacto en que la puerta del avión se abrió, la vida de las personas que allí viajaban estuvo en riesgo.