Nancy Mirella Velásquez, la madre colombiana de los tres jóvenes trillizos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, falleció en Colombia sin haber podido reencontrarse ni despedirse de sus hijos.

Según reportes de cadenas internacionales como Noticias Telemundo, el deceso ocurrió durante la madrugada del lunes 23 de noviembre en territorio colombiano, tras sufrir un paro respiratorio derivado del agresivo cáncer de estómago contra el que luchaba desde hacía varios meses.

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Un diagnóstico tras la deportación

La situación médica de Velásquez se agravó luego de ser deportada desde Estados Unidos hacia Colombia en julio de 2026. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, apenas dos días después de aterrizar en el país recibió el diagnóstico de cáncer gástrico.



En los días previos a su fallecimiento, la mujer fue sometida a una compleja intervención quirúrgica en la que los médicos tuvieron que extirparle el estómago, el bazo y parte de los intestinos.



Aunque superó inicialmente el procedimiento, su organismo no resistió las complicaciones posteriores.

Nancy Mirella Velásquez se recupera en Colombia de una cirugía, mientras sus tres hijos, Duván, Esteban y Thomas, permanecen detenidos por ICE en Estados Unidos. /Foto: redes sociales

El arresto de los trillizos en Alabama

Mientras Nancy enfrentaba su tratamiento en Colombia, sus hijos trillizos de 19 años —Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez— trabajaban en el estado de Alabama para enviarle dinero y costear sus gastos médicos.

Sin embargo, el pasado 5 de noviembre los tres hermanos fueron interceptados por agentes de ICE durante una parada de tránsito en la ciudad de Bessemer, Alabama, justo cuando se dirigían a su jornada laboral.

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Según denuncias de su entorno familiar, la detención se produjo a pesar de que los jóvenes contaban con permisos de trabajo vigentes y procesos migratorios en curso.

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Reclusión en Luisiana y pedido humanitario

Tras su captura, los trillizos colombianos fueron trasladados al centro de detención Pine Prairie, en Luisiana, donde permanecen bajo custodia federal.

Debido a su situación de aislamiento migratorio, los hermanos recibieron la noticia de la muerte de su madre sin la posibilidad de viajar a Colombia para asistir a sus honras fúnebres.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes y allegados a la familia en Estados Unidos han solicitado a las autoridades migratorias revisar el caso bajo criterios humanitarios y permitir su liberación bajo fianza mientras resuelven su estatus legal en el país.