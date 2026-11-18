Nancy Mirella Velásquez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras intenta recuperarse de una delicada cirugía en Colombia, sus tres hijos, unos trillizos colombianos de 19 años, permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La mujer enfrenta un diagnóstico de cáncer de estómago y ahora también debe lidiar con la incertidumbre sobre el futuro de los jóvenes, quienes eran uno de sus principales apoyos económicos.

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La historia de esta familia colombiana ha llamado la atención después de que Duván, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez fueran detenidos el pasado 5 de noviembre de 2026 en Bessemer, Alabama, cuando se dirigían a trabajar junto a un amigo.



Los tres hermanos llegaron a Estados Unidos en 2023 y, según sus familiares, contaban con permisos de trabajo vigentes hasta 2030 y una solicitud de asilo pendiente. Sin embargo, fueron interceptados durante una parada de tránsito y posteriormente quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias.



Actualmente, permanecen en un centro de detención en Luisiana, mientras su madre espera noticias sobre una posible liberación. La situación resulta todavía más complicada porque Nancy se encuentra en Colombia recuperándose de una intervención quirúrgica y necesita continuar con sus cuidados médicos.

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La enfermedad que enfrenta Nancy Mirella Velásquez, madre de los trillizos colombianos

La situación médica de Nancy Mirella Velásquez comenzó a conocerse después de su regreso a Colombia.

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Según relató la mujer, estuvo aproximadamente cinco meses detenida por asuntos migratorios en Estados Unidos y fue deportada en julio de 2026.

Sin embargo, lo que ocurrió después de su llegada al país cambió por completo sus planes. Apenas dos días después de regresar, recibió un diagnóstico de cáncer de estómago, enfermedad por la que tuvo que someterse a una cirugía.

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Desde entonces, su recuperación ha estado acompañada de dolores y medicamentos que necesita para sobrellevar las molestias posteriores a la intervención.

En declaraciones entregadas a Univision, Nancy habló sobre las dificultades que enfrenta durante este proceso y explicó que el dolor ha sido bastante fuerte.

"Estoy a punto de hidromorfona. Es un compuesto de la morfina. Es lo único que me quita el dolor", manifestó al referirse al medicamento que necesita para controlar las molestias.

La mujer también expresó la tristeza que siente al pensar en sus tres hijos, especialmente porque no puede estar cerca de ellos en este momento.

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"Solamente de pensar en ellos, pues me lleno de tristeza", expresó.

Madre de trillizos colombianos detenidos por ICE enfrenta dura enfermedad

¿Por qué detuvieron a los trillizos colombianos en Estados Unidos?

Duván, Esteban y Thomas Manrique Velásquez fueron detenidos el 5 de noviembre mientras se movilizaban en un vehículo por Bessemer, Alabama.

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Los hermanos iban acompañados de un amigo y se dirigían a cumplir con sus actividades laborales cuando fueron interceptados durante un procedimiento de tránsito.

La detención generó preocupación entre sus familiares, quienes aseguran que los jóvenes habían llegado a Estados Unidos en 2023 y que tenían permisos de trabajo con vigencia hasta 2030, además de una solicitud de asilo pendiente.

No obstante, ICE señaló que los tres ingresaron de manera irregular al territorio estadounidense y aclaró que contar con un permiso laboral o tener una solicitud de asilo en trámite no significa, por sí solo, tener un estatus migratorio legal.

Después del procedimiento, los cuatro jóvenes fueron trasladados a Luisiana. Sin embargo, los trillizos continúan bajo custodia migratoria mientras se conoce qué ocurrirá con sus respectivos procesos.

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La familia, por su parte, ha insistido en que los hermanos no tienen antecedentes y ha pedido ayuda para conseguir su liberación.

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Nancy espera que sus hijos recuperen la libertad

Desde Colombia, Nancy Mirella Velásquez ha hecho un llamado para que se conozca la situación de sus tres hijos y se encuentre una salida a su detención.

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En medio de su recuperación, la mujer aseguró que permanece pendiente de cualquier información sobre el proceso migratorio de los jóvenes y expresó su deseo de recibir una noticia favorable.

"Estoy acá en espera de que me digan que mis hijos son libres", manifestó durante su conversación con Univision.

Por ahora, Duván, Esteban y Thomas continúan bajo custodia en Luisiana, mientras su familia busca asesoría y apoyo para avanzar en el proceso.