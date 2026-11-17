Katia Araujo Correa, una joven residente de la provincia de San Cristóbal, en República Dominicana, falleció mientras participaba en un reto viral que circulaba en TikTok y que combinaba el tradicional juego de piedra, papel o tijera con una competencia para comer a toda velocidad.

De acuerdo con la información conocida, la joven se encontraba compartiendo con varios compañeros cuando decidieron participar en esta dinámica.

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El juego consistía en enfrentarse por rondas de piedra, papel o tijera: quien ganaba tenía la oportunidad de comer, mientras los demás debían correr hasta un punto acordado y regresar para continuar con la siguiente ronda.



La actividad exigía rapidez tanto para competir como para consumir los alimentos. Sin embargo, durante una de las rondas, Katia comenzó a presentar dificultades después de llevarse un trozo de pollo a la boca.



En un primer momento, sus compañeros parecían no comprender lo que estaba sucediendo. La joven intentó expresar que algo no estaba bien, pero pronto sus gritos alertaron al grupo de que no se trataba de una reacción propia del juego.

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Video del reto viral muestra los momentos de angustia de sus compañeros

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue la grabación que comenzó a circular en redes sociales. En ella se escucha cómo los participantes pasan de las risas a la preocupación cuando notan que Katia no puede hablar con normalidad.

Una de las jóvenes que estaba con ella llegó a expresar: “Ta mala”, aparentemente sin dimensionar inicialmente la gravedad de lo que ocurría.

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Sin embargo, al observar que Araujo Correa seguía gritando y no conseguía comunicarse, sus compañeros comenzaron a darse cuenta de que se estaba atragantando.

“Se atoró… métele un dedo”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras intentaban encontrar la manera de auxiliarla.

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Durante esos instantes, los jóvenes buscaron ayudarla como podían. Incluso le ofrecieron un refresco, pero la situación continuó complicándose. Katia comenzó a caminar de un lado a otro y posteriormente cayó al suelo, mientras sus compañeros intentaban que expulsara el alimento que tenía obstruyendo su respiración.

La angustia aumentó cuando quienes estaban a su alrededor comenzaron a llamarla repetidamente por su nombre.

“Katia, pero bótala, Katia”, le decían mientras intentaban auxiliarla.

La grabación termina con una expresión de desesperación: “Ay, Dios”. Una de las jóvenes que estaba registrando lo ocurrido detuvo el video en medio de la emergencia.

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República Dominicana. Una joven identificada como Katia Araujo, perdió la vida mientras participaba en un reto de comida viralizado en las redes el cual combina el juego de piedra, papel o tijera con una competencia de ingesta acelerada de alimentos. De acuerdo con las informaciones, la dinámica consiste en enfrentar a tres personas alrededor de una mesa provista de comida; el participante que resulta victorioso en el juego debe aprovechar el tiempo en que sus contrincantes corren hacia un punto establecido para consumir la mayor cantidad posible de comestibles. Tras ingerir una considerable cantidad de comida durante la actividad, la joven comenzó a presentar graves complicaciones de salud que derivaron en su deceso. Hasta el momento, las autoridades competentes no han ofrecido un dictamen médico oficial que certifique la causa exacta de la muerte ni establezca con precisión si estuvo directamente vinculada a la ingesta masiva de alimentos durante el reto. #Caracas #Venezuela #GRAMMYs #GRAMMY — Hacking white_hat (@anonymous_hat2) November 17, 2026

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¿Qué le pasó a Katia Araujo durante el reto de TikTok?

Según la información conocida sobre el caso, Katia Araujo se atragantó con un trozo de pollo mientras participaba en la competencia de comida. El alimento le provocó una obstrucción que le impidió respirar con normalidad.

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Sus compañeros intentaron auxiliarla en el lugar, pero no consiguieron resolver la emergencia. Ante la gravedad de lo sucedido, un vecino decidió trasladarla en una camioneta hasta un centro hospitalario.

Sin embargo, la joven llegó sin signos vitales, por lo que los esfuerzos por conseguir atención médica no lograron evitar su fallecimiento.

El caso ocurrió en San Cristóbal, República Dominicana, y generó conmoción por las circunstancias en las que se presentó. Además, el hecho de que varios momentos de la emergencia quedaran registrados en una grabación aumentó la atención alrededor de lo sucedido.