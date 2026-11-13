“¿Por qué te vas tan rápido?” El desgarrador adiós de la exnovia de Cata Fernández

El fallecimiento de la creadora de contenido Cata Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, causó tristeza entre sus seguidores. La joven falleció a los 24 años a causa de un cáncer cerebral y, tras conocerse la noticia, su expareja Alix Escobar le dedicó un emotivo mensaje.

Por medio de su cuenta de Instagram, Alix recordó la relación que compartieron y publicó unas palabras en honor a su expareja: “La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo. Escúchame cada vez que te diga te amo para sentirte cerca de nuevo”, escribió, despertando numerosas reacciones entre sus seguidores.

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¿Cuáles fueron las palabras de la expareja de Cata Fernández?

En el texto, la joven describió el impacto emocional que sintió tras enterarse de la triste noticia: “El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde... Me deja en pausa y con mucho silencio de no saber tantas cosas”.



También expresó su tristeza por la pronta partida de la joven y recordó las cualidades que la hacían especial: “¿Por qué se va tan rápido un ser como tú? Con tanta luz en su mirada, con tanto potencial y brillo único”, manifestó, mientras agradeció por los momentos que compartieron.

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Recordando la historia que construyeron juntas, la creadora de contenido reafirmó su cariño hacia Catalina: “Gracias por llenar cada espacio con tu energía linda, por ser mi polo a tierra muchas veces... Fuimos prueba de un amor real, hasta lo último, chiquita, y ahora más allá".

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Finalmente, Alix pidió fuerza espiritual y prometió mantener vivo el recuerdo de la influenciadora, con la siguiente frase: “Danos fortaleza y acompáñanos como el ángel de siempre, te amo infinito... Tu resiliencia será tu legado; tú no mueres”. También pidió encender velas por ella.

Captura de la publicación en redes de Alix Escobar, donde compartió un mensaje de despedida tras el fallecimiento de la actriz Cata Fernández Captura de pantalla: @alixesco

¿Qué relación tenían Alix Escobar y Cata Fernández?

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Catalina Fernández y Alix Escobar mantuvieron una relación sentimental entre 2020 y 2023, periodo en el que compartieron diferentes momentos de su vida en redes sociales y conquistaron el cariño de numerosos seguidores.

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Aunque su noviazgo terminó, ambas conservaron una amistad cercana; según la información que circula en internet, ella continuó presente en la vida de la actriz y la acompañó durante el proceso médico que enfrentó en Cali, Colombia.

El post de la joven recibió mensajes de apoyo de varias figuras del entretenimiento. Entre ellas estuvieron Valentino Lázaro y Fernanda Ortega, quienes le expresaron su solidaridad y le desearon fortaleza para afrontar este difícil momento.

Imagen de referencia. La actriz Cata Fernández y su exnovia Alix Escobar en emotivas imágenes recordadas tras el conmovedor adiós en redes sociales Captura de pantalla: @alixesco

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¿De qué murió Catalina Fernández?

Catalina Fernández Gómez atravesó un proceso de salud que inició en marzo de 2023, cuando acudió a chequeos por dolores de cabeza. Aunque en un comienzo pensaron que la masa detectada en el cerebelo era benigna, la biopsia posterior confirmó que se trataba de una masa maligna.

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El diagnóstico correspondió a un meduloblastoma cerebeloso grado cuatro, un cáncer cerebral agresivo y poco común en adultos. Esta condición médica requirió intervenciones quirúrgicas debido a la reaparición del tumor y a su posterior avance hacia la zona de la columna vertebral.

La noticia del fallecimiento de la artista de 24 años fue confirmada oficialmente por su agencia de representación Lilo Management. En su comunicado oficial, la compañía destacó el talento, la sensibilidad artística e inmensa alegría de Catalina Fernández.

Video que puedes ver: Muere Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que enfrentaba una dura enfermedad