Así fue el emotivo último cumpleaños de Cata Fernández: "La fortuna de existir"

Dos meses antes de su fallecimiento, Cata Fernández compartió con sus seguidores una publicación especial para celebrar su cumpleaños.

La actriz y creadora de contenido colombiana, conocida en redes sociales como Cata Amatista, recopiló fotografías de diferentes etapas de su vida, desde sus primeros años de infancia hasta la actualidad, en un recorrido que terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más emotivos de su historia.

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La publicación, realizada por ella misma hace aproximadamente dos meses, volvió a llamar la atención luego de conocerse su fallecimiento, ocurrido el jueves 12 de noviembre de 2026.



En las imágenes, Catalina mostró parte de su crecimiento, sus recuerdos de juventud y los cambios que había experimentado con el paso de los años.



Entre las fotografías también aparecía su imagen más reciente, cuando ya lucía sin cabello debido al proceso médico que enfrentaba.

Junto a las imágenes, Cata escribió una frase que hoy adquiere un significado especial para quienes conocieron su historia:

"La fortuna de existir año tras año para deleitarme con el recorrido de la vida misma".

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¿Quién era Cata Fernández y qué enfermedad enfrentó?

Catalina Fernández Gómez fue una actriz y creadora de contenido colombiana que construyó una comunidad en redes sociales bajo el nombre de Cata Amatista.

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Además de su trabajo como influencer, tenía una fuerte inclinación por las artes escénicas y participó en proyectos relacionados con la actuación y el teatro musical.

Su proceso médico comenzó en marzo de 2023, cuando tenía 21 años. En ese momento acudió a una valoración médica por fuertes dolores de cabeza que aparecían especialmente cuando realizaba esfuerzos físicos.

Los exámenes permitieron identificar un tumor de aproximadamente cuatro centímetros ubicado en el cerebelo. Posteriormente, los especialistas confirmaron que se trataba de un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor maligno del sistema nervioso central.

A partir de ese momento, Catalina tuvo que someterse a diferentes procedimientos médicos. Entre ellos estuvieron dos intervenciones neuroquirúrgicas, además de un tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia.

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Aunque durante un periodo sus controles mostraron estabilidad, en marzo de 2025 se conoció que la enfermedad también había comprometido su columna vertebral. Meses después aparecieron nuevos hallazgos médicos que complicaron su situación.

Cata Fernández, actriz y creadora de contenido que falleció a los 24 años tras enfrentar durante varios meses una enfermedad oncológica. /Foto: redes sociales

Cata Fernández también pidió ayuda para continuar su tratamiento

Durante 2026, la actriz hizo públicas algunas de las dificultades que enfrentaba para acceder a los medicamentos que necesitaba.

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En febrero de ese año, su caso fue conocido por Noticias Caracol, medio al que contó que llevaba aproximadamente tres meses esperando la entrega de medicamentos oncológicos por parte de su EPS, el Servicio Occidental de Salud (S.O.S.).

Ante las dificultades para continuar con su atención médica, Catalina también acudió a mecanismos legales para solicitar que se garantizara la continuidad de su tratamiento.

Además, impulsó una campaña solidaria en redes sociales con la intención de reunir recursos para viajar a Argentina y buscar alternativas médicas especializadas. La iniciativa recibió el respaldo de miles de personas y logró recaudar cerca de 188 millones de pesos, según la información compartida sobre la colecta.

Finalmente, el jueves 12 de noviembre de 2026, su familia y su agencia de representación confirmaron su fallecimiento mediante publicaciones en redes sociales.

