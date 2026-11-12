Aparecen nuevos detalles del estado de salud de Adriana Betancur tras delicada cirugía

La periodista y presentadora colombiana Adriana Betancur se encuentra en proceso de recuperación en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá, luego de ser sometida a una delicada intervención quirúrgica debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad renal.

Aunque la operación concluyó satisfactoriamente, su estado de salud continúa bajo estricta vigilancia médica, por lo que sus familiares permanecen atentos a su evolución.

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¿Cuál fue el mensaje de los familiares de Adriana Betancur?

La familia de la comunicadora compartió un mensaje para informar sobre los resultados del procedimiento médico y agradecer el acompañamiento de sus seguidores durante los últimos días.



“Queremos agradecerles de corazón por todos los mensajes, llamadas, oraciones y muestras de cariño que Adriana ha recibido durante estos días. Sabemos que muchos están preocupados y pendientes de su salud, por eso queremos contarles que Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien”, manifestaron en una publicación en redes sociales.

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A pesar del resultado favorable de la intervención, sus allegados aclararon que la presentadora continúa en una condición delicada y requiere monitoreo constante. En el mismo comunicado explicaron:

“En este momento se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica. Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza”, señalaron.

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Finalmente, destacaron el respaldo que han recibido por parte de sus seguidores.“No saben lo bonito que es sentir tanto cariño alrededor de ella. Seguimos confiando en Dios y en su fortaleza”.

Mensaje sobre Adriana Betancur y su estado de salud Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué fue lo que sufrió Adriana Betancur?

Las complicaciones relacionadas con su enfermedad renal llevaron a Adriana Betancur a ser internada en la Clínica Palermo de Bogotá debido a un cuadro de peritonitis. Esta infección abdominal habría estado relacionada con el catéter peritoneal que utiliza para realizar sus sesiones de diálisis en casa.

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La gravedad de su condición hizo que su estado de salud fuera considerado crítico. Ante esta situación, su hermano, Leonardo Betancur, hizo públicas las dificultades que, según relató, se presentaron inicialmente para acceder a la atención médica especializada que necesitaba.

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En declaraciones a medios de comunicación, el familiar aseguró que hubo demoras en la valoración por parte del servicio de nefrología. "El caso es que es el tercer día esperando que un nefrólogo pueda ver a mi hermana, al punto de que hoy ya está entubada para poder proteger sus pulmones", manifestó.

Adriana Betancur permanece hospitalizada en Bogotá y su hermano confirmó que está intubada. Familiares y amigos hicieron un llamado urgente para conseguir atención médica especializada.

También explicó que, debido a la interrupción de las sesiones de diálisis, Adriana presentó una importante retención de líquidos que afectó sus pulmones y provocó inflamación en su cuerpo. Por esta razón, los médicos decidieron intubarla y mantenerla sedada.

Tras los llamados de sus familiares y de algunas figuras públicas, se agilizaron las valoraciones especializadas y la atención en la UCI.

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¿Cuáles son los antecedentes médicos de Adriana Betancur?

La historia de Adriana Betancur con la insuficiencia renal crónica comenzó en 2011, cuando fue diagnosticada luego de someterse a unos exámenes de rutina que evidenciaron una disminución en el funcionamiento de sus riñones.

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En 2014, la comunicadora recibió un trasplante de riñón que mejoró considerablemente su calidad de vida. Sin embargo, en 2019 su organismo rechazó el órgano, situación que la llevó a retomar los tratamientos periódicos de diálisis mientras espera una nueva oportunidad de trasplante.

Por ahora, el equipo médico continúa pendiente de su evolución durante el proceso de recuperación, mientras sus familiares y seguidores mantienen sus mensajes de apoyo y esperanza.