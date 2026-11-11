¿Belinda y Danna Paola salieron del clóset? Beso en pleno concierto desata rumores

El Auditorio Nacional fue testigo de un momento inesperado cuando Belinda y Danna Paola se dieron un beso durante el espectáculo de 'Mentiras All Stars'. La escena ocurrió mientras interpretaban la canción 'Amiga mía', tomando por sorpresa a los asistentes que disfrutaban de la presentación.

Poco después de finalizar la función, el momento comenzó a circular por varias redes sociales, donde los fanáticos compartieron varios videos grabados desde sus celulares. Las imágenes despertaron sorpresa y numerosos comentarios entre los seguidores de ambas artistas.

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Durante años se mantuvieron constantes especulaciones sobre una rivalidad entre ambas cantantes. Sin embargo, este gesto demostró una evidente complicidad en el escenario. Ambas unieron su talento para interpretar a los emblemáticos personajes de Yuri y Daniela.



En el espectáculo musical 'Mentiras All Stars', que combina teatro y concierto, los artistas interpretan canciones populares del pop en español de los años 80 mientras representan una historia sobre el escenario.

El momento despertó diferentes reacciones entre los internautas. Mientras algunos seguidores celebraron la espontaneidad de las artistas, otros comentaron cada detalle de lo ocurrido durante el espectáculo. Los videos continuaron circulando por las redes sociales, especialmente en X e Instagram, donde acumularon numerosos comentarios.

¿El beso entre Belinda y Danna Paola fue planeado?

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Varios espectadores se preguntaron si la escena formaba parte del guion, una duda que aclaró el productor del musical, Álex Gou, al explicar que el beso no estaba contemplado en el libreto y surgió como un momento completamente espontáneo.

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Durante la presentación, Danna interpretaba a Yuri y sorprendió a Belinda cerca del final de la presentación, cuando tomó su rostro y le dio un beso que duró cuatro segundos. En los videos se observa cómo su compañera reaccionó inclinándose ligeramente hacia atrás.

A pesar del desconcierto inicial, la cantante mantuvo el profesionalismo y continuó el espectáculo. Ambas cantantes concluyeron el número musical interpretando las estrofas restantes. Mariana Treviño también brilló en la velada al revivir a su querido personaje de Lupita

¿Cómo reaccionó el público al beso entre Belinda y Danna Paola?

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Los asistentes al espectáculo reaccionaron con gritos y ovaciones ante la escena entre las artistas. Durante la función también destacaron algunos diálogos de la obra, entre ellos: "Esta historia termina con un nacimiento. Y Lupita, Dulce, Yuri y Daniela dejamos de ser muñecas para convertirnos en mujeres. De carne y hueso".

Otra de las frases que llamó la atención del público fue:"El universo es uno y todas cabemos en ese universo porque todas somos una. De veras, de veras es filosofía".

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Sin embargo, el beso se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales, donde varios internautas analizaron la reacción de Belinda y la iniciativa de Danna. Entre los mensajes se leyeron expresiones como: "la tensión", "la Beli se hace para atrás" y "ahora sí pasó".

Los internautas también compartieron comentarios como "Danna si quiere y Beli como que espérate", "A Beli no le gustó, parece" y "se logró". Hasta el momento, ninguna de las dos cantantes se pronunció sobre lo ocurrido.

Video que puedes ver: Danna Paola y Belinda sorprenden con tremendo beso y encienden las redes sociales