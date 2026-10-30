Video: Inesperado encuentro entre Belinda y Mafe Walker; ¿activaron un código alienígena?

La colombiana Mafe Walker protagonizó un curioso momento junto a Belinda durante el Beliween 2026, la tradicional fiesta de Halloween que la cantante mexicana organizó el pasado 28 de octubre en Ciudad de México. La interacción entre ambas quedó registrada en video y rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

La celebración tuvo como temática principal la vida extraterrestre y la ciencia ficción, por lo que los invitados llegaron con disfraces inspirados en personajes y criaturas de otros mundos. Entre ellos estuvo la creadora de contenido, quien aprovechó la ocasión para acercarse a la anfitriona y compartir un particular diálogo que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

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¿Qué pasó entre Mafe Walker y Belinda durante el Beliween 2026?

En medio de la fiesta, la influencer se acercó a Belinda y le dedicó unas palabras relacionadas con su conocida forma de comunicarse; este momento comenzó a circular por internet, especialmente por la reacción de la cantante mexicana.

“Beli, gracias, mi amor, por activar el código alien, el código global. Te amo”, expresó la creadora de contenido frente a la artista, quien decidió participar en la dinámica y responderle utilizando ese mismo lenguaje extraterrestre.

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La reacción de la cantante sorprendi a varios de los asistentes, especialmente porque decidió seguirle el juego a la influencer y responderle en su característico lenguaje alienígena. El intercambio quedó registrado en video y generó comentarios entre los internautas.

Después del encuentro, la influencer también se pronunció sobre lo sucedido y compartió su emoción mediante una publicación en sus redes sociales: "Activamos el portal alienígena con Belinda", escribió la creadora de contenido, haciendo referencia al intercambio que protagonizaron durante la celebración.

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¿Cómo fueron los disfraces de Belinda y Mafe Walker en Halloween?

Otro de los detalles más comentados por los asistentes fueron las caracterizaciones elegidas por las dos protagonistas de este encuentro; Belinda apostó por un atuendo inspirado en el xenomorfo de la película Alien, con prótesis corporales y elementos biomecánicos que le dieron una apariencia futurista, aunque mantuvo su rostro descubierto.

La creadora de contenido por su parte, llegó con una caracterización de extraterrestre; su cuerpo estaba pintado completamente de verde y complementó el aspecto con accesorios e indumentaria del mismo tono, una elección acorde con la temática que definió esta edición del Beliween.

La fiesta también contó con la presencia de otras figuras del entretenimiento, como Victoria Justice y Lola Índigo. Esta última eligió un disfraz inspirado en Lara Croft, el reconocido personaje de la saga Tomb Raider.

Belinda y Mafe Walker acapararon las miradas en Beliween 2026 con sus disfraces de extraterrestres y su insólito encuentro en código alienígena Fotocollage creado por La Kalle: @belindapop y @Tóxica

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¿Qué temática tuvo la fiesta de Halloween organizada por Belinda?

La celebración giró alrededor del universo extraterrestre, con una ambientación que incluyó una escenografía inspirada en una nave espacial. La producción buscó recrear una experiencia relacionada con los viajes intergalácticos y la ciencia ficción, en sintonía con los vestuarios de los invitados.

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Durante la bienvenida, la cantante se dirigió a los asistentes con una frase que resumió el concepto de la noche: "Bienvenidos al Beliween 2026. Estamos entrando a otra dimensión”. Con esta celebración, la cantante volvió a reunir a distintas personalidades del entretenimiento en una fiesta que organiza desde hace una década en México.

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