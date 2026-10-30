Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿AUMENTARÁ SALARIO MINIMO?
RESTRICCIÓN MOTOS HALLOWEEN
¿COMPRAS EN LINEA TENDRÁN IVA?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video: Inesperado encuentro entre Belinda y Mafe Walker; ¿activaron un código alienígena?

Video: Inesperado encuentro entre Belinda y Mafe Walker; ¿activaron un código alienígena?

Descubre cómo la creadora de contenido y la cantante protagonizaron un insólito momento en la fiesta Beliween 2026 al comunicarse en idioma extraterrestre ante varios invitados.

Belinda y Mafe Walker en collage tras su insólito encuentro en la fiesta Beliween hablando en idioma extraterrestre
Mafe Walker y Belinda protagonizaron un sorprendente momento durante la fiesta Beliween 2026 al comunicarse en idioma extraterrestre ante los asistentes[
Fotocollage realizado por La Kalle; @belindapop y @mafewalker
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La colombiana Mafe Walker protagonizó un curioso momento junto a Belinda durante el Beliween 2026, la tradicional fiesta de Halloween que la cantante mexicana organizó el pasado 28 de octubre en Ciudad de México. La interacción entre ambas quedó registrada en video y rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

La celebración tuvo como temática principal la vida extraterrestre y la ciencia ficción, por lo que los invitados llegaron con disfraces inspirados en personajes y criaturas de otros mundos. Entre ellos estuvo la creadora de contenido, quien aprovechó la ocasión para acercarse a la anfitriona y compartir un particular diálogo que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Publicidad

Últimas noticias

Fotografía conmemorativa del actor Patrick Stewart, intérprete del Profesor Charles Xavier en X-Men.
Farándula

Luto en Hollywood: querido actor de X-Men murió tras batallar contra una fuerte demencia

Boda Pipe Bueno y Luisa Fernanda W - Primeras Fotos Altar
Farándula

Primeras imágenes de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: FOTOS

Puedes leer: Filtran video de Mafe Walker asegurando que tiene página azul; ¿cuánto vale su contenido?

¿Qué pasó entre Mafe Walker y Belinda durante el Beliween 2026?

En medio de la fiesta, la influencer se acercó a Belinda y le dedicó unas palabras relacionadas con su conocida forma de comunicarse; este momento comenzó a circular por internet, especialmente por la reacción de la cantante mexicana.

“Beli, gracias, mi amor, por activar el código alien, el código global. Te amo”, expresó la creadora de contenido frente a la artista, quien decidió participar en la dinámica y responderle utilizando ese mismo lenguaje extraterrestre.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: ¿Existe el multiverso? Mafe Walker sorprende al responder esta pregunta

Publicidad

La reacción de la cantante sorprendi a varios de los asistentes, especialmente porque decidió seguirle el juego a la influencer y responderle en su característico lenguaje alienígena. El intercambio quedó registrado en video y generó comentarios entre los internautas.

Después del encuentro, la influencer también se pronunció sobre lo sucedido y compartió su emoción mediante una publicación en sus redes sociales: "Activamos el portal alienígena con Belinda", escribió la creadora de contenido, haciendo referencia al intercambio que protagonizaron durante la celebración.

Publicidad

¿Cómo fueron los disfraces de Belinda y Mafe Walker en Halloween?

Otro de los detalles más comentados por los asistentes fueron las caracterizaciones elegidas por las dos protagonistas de este encuentro; Belinda apostó por un atuendo inspirado en el xenomorfo de la película Alien, con prótesis corporales y elementos biomecánicos que le dieron una apariencia futurista, aunque mantuvo su rostro descubierto.

Te puede interesar:

Collage de ideas de disfraces caseros fáciles y rápidos para Halloween.
Ocio

¿Sin disfraz para Halloween? 7 ideas caseras de última hora que puedes armar en 5 minutos

¿Disfraz perfecto o ceguera permanente? El peligro de los lentes de contacto en Halloween
Salud y Bienestar

¿Disfraz perfecto o ceguera permanente? El peligro de los lentes de contacto en Halloween

La creadora de contenido por su parte, llegó con una caracterización de extraterrestre; su cuerpo estaba pintado completamente de verde y complementó el aspecto con accesorios e indumentaria del mismo tono, una elección acorde con la temática que definió esta edición del Beliween.

La fiesta también contó con la presencia de otras figuras del entretenimiento, como Victoria Justice y Lola Índigo. Esta última eligió un disfraz inspirado en Lara Croft, el reconocido personaje de la saga Tomb Raider.

Belinda y Mafe Walker luciendo sus disfraces de temática extraterrestre en la fiesta Beliween 2026 tras comunicarse en idioma alienígena
Belinda y Mafe Walker acapararon las miradas en Beliween 2026 con sus disfraces de extraterrestres y su insólito encuentro en código alienígena
Fotocollage creado por La Kalle: @belindapop y @Tóxica

Publicidad

¿Qué temática tuvo la fiesta de Halloween organizada por Belinda?

La celebración giró alrededor del universo extraterrestre, con una ambientación que incluyó una escenografía inspirada en una nave espacial. La producción buscó recrear una experiencia relacionada con los viajes intergalácticos y la ciencia ficción, en sintonía con los vestuarios de los invitados.

Publicidad

Durante la bienvenida, la cantante se dirigió a los asistentes con una frase que resumió el concepto de la noche: "Bienvenidos al Beliween 2026. Estamos entrando a otra dimensión”. Con esta celebración, la cantante volvió a reunir a distintas personalidades del entretenimiento en una fiesta que organiza desde hace una década en México.

Video que puedes ver: ¿La IA dominará a la humanidad antes que los aliens? Mafe Walker revela qué podría ocurrir

Relacionados

Mafe Walker

Belinda

Chismes de famosos