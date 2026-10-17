Filtran video de Mafe Walker asegurando que tiene página azul; ¿cuánto vale su contenido?

Mafe Walker, reconocida ampliamente por sus afirmaciones sobre la comunicación con seres de otros planetas, sorprendió a sus seguidores debido a una posible incursión en el mundo de la creación de contenido para adultos.

En las últimas semanas, la atención digital se ha desplazado hacia la difusión de capturas de pantalla que mostrarían un perfil presuntamente vinculado a ella en una conocida plataforma de suscripción mensual.

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Esta situación ha despertado la curiosidad de los usuarios de internet sobre el valor de su membrecía y las publicaciones que allí se ofrecerían.



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¿Cuánto cuesta la suscripción al supuesto perfil de Mafe Walker en la página azul?

Según las imágenes que circulan en distintas plataformas digitales, el perfil atribuido a la creadora de contenido estaría registrado bajo el nombre de usuario @mafewalkeralien o maferwalkeralien.

El detalle que más ha llamado la atención de los cibernautas es la tarifa establecida en la captura: una suscripción mensual de 33 dólares.

La descripción asociada al perfil conserva varios elementos de la identidad que hizo famosa a Walker, incluyendo referencias directas a extraterrestres, mensajes galácticos y telepatía.

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A pesar de la viralización de estas capturas, es importante precisar que no existe una confirmación directa o pronunciamiento oficial por parte de Mafe Walker que permita verificar la autenticidad de la cuenta.

Tampoco se ha verificado formalmente si el precio de 33 dólares corresponde a una tarifa oficial ni qué tipo de publicaciones definitivas se compartirían en dicho espacio.

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¿Qué videos y fotos ha publicado Mafe Walker en sus redes sociales?

La especulación sobre su llegada a la plataforma de contenido exclusivo se intensificó luego de que la propia Mafe Walker compartiera publicaciones más arriesgadas en su cuenta oficial de Instagram.

En estos clips, se le observa posando en traje de baño y ejecutando bailes sensuales. Los videos han sido acompañados por descripciones particulares como:

“My loves, I'm an Alien. Colombiameamoteamo🇨🇴. Código: Mafewalkeralien. Los archivos extraterrestres bebés”, junto con diversos emoticones relacionados con el espacio.

Esta transición visual ha sorprendido a su audiencia, marcando un matiz distinto frente al contenido puramente espiritual y galáctico que solía compartir con frecuencia.

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¿Quién es Mafe Walker y por qué es famosa en internet?

María Fernanda Walker Saldarriaga, conocida públicamente como Mafe Walker, alcanzó la fama internacional en el año 2022.

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Se hizo viral tras difundirse videos en los que emitía sonidos particulares que, según sus declaraciones, corresponden a un "lenguaje alienígena" utilizado para comunicarse con entidades de otros planos astrales y transmitir "secuencias vibracionales solares".

Walker ha afirmado que estas interacciones se intensificaron a partir de 2012, momento en el que aseguró haber experimentado la apertura de un portal dimensional.

A través de redes sociales como TikTok e Instagram, consolidó su presencia en la cultura popular y los programas de entretenimiento. Su popularidad se incrementó en el entorno nacional tras su participación en el programa La casa de los famosos Colombia, lo que le permitió ampliar su base de seguidores.