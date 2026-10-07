¿La IA dominará a la humanidad antes que los aliens? Mafe Walker revela qué podría ocurrir

El temor a que la inteligencia artificial (IA) sobrepase a la humanidad o que una invasión extraterrestre tome el control del planeta es un tema que mantiene en vilo a millones de personas, especialmente ante las declaraciones de algunos trabajadores y expertos vinculados con el desarrollo de estas tecnologías.

Por ello, para despejar algunas de estas dudas, la reconocida canalizadora Mafe Walker y las entidades intergalácticas que, según afirma, se manifiestan a través de ella hablaron en los micrófonos de El Klub de La Kalle y revelaron detalles sobre el supuesto origen cósmico de la tecnología y el que consideran el verdadero peligro para la humanidad.

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¿Nos dominará la inteligencia artificial?

Ante la constante inquietud sobre si las máquinas podrían llegar a apoderarse del mundo, las entidades que canaliza Mafe Walker aseguraron que la tecnología no es una novedad en el universo.



De acuerdo con sus declaraciones, las razas cósmicas han utilizado la inteligencia artificial desde hace milenios y esta herramienta les habría funcionado de manera efectiva.

Según explicaron, la IA por sí sola no representa una amenaza, ya que estaría directamente relacionada con el potencial y la capacidad de los seres humanos. Sin embargo, hicieron un llamado de alerta sobre lo que consideran la verdadera raíz del problema:

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“No se trata solamente de la IA, se trata de quienes hacen y están detrás de estos archivos clasificados”, afirmaron.

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¿Cuál sería el verdadero peligro de la inteligencia artificial?

Los seres que, según Walker, se comunican telepáticamente a través de ella enfatizaron que el verdadero riesgo aparecería cuando la tecnología sea manipulada con fines perjudiciales.

Explicaron que, si estos avances son utilizados por personas con malas intenciones, podrían llegar a representar un peligro para la humanidad. Pese a la incertidumbre que genera este tema, la comunidad intergaláctica aseguró que su intención no es alarmar a la población.

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“Nuestro propósito nunca ha sido generar miedo y pánico”, afirmaron, al señalar que no buscan entregar profecías catastróficas, sino promover una conexión consciente con el presente.

¿Qué más dijo Mafe Walker?

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Para tranquilidad de los oyentes, Mafe Walker afirmó que las entidades también destacaron que su organización se rige por un estricto orden social y por lo que consideran la frecuencia más alta del universo: el amor.

Además, señalaron que las transformaciones y fenómenos que actualmente ocurren en la Tierra no serían acontecimientos exclusivamente negativos, sino movimientos naturales del universo necesarios para generar cambios.

Finalmente, Walker anunció que continuará transmitiendo estos mensajes durante su próximo viaje a las pirámides del Sol, en México, lugar que describió como unas “antenotas” para recibir información telepática. Según explicó, espera compartir posteriormente estos mensajes en conferencias relacionadas con la evolución planetaria y los cambios que, desde su perspectiva, atraviesa la humanidad.

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