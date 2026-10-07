Reconocida actriz e influencer pierde a su bebé durante el embarazo: “Estamos devastados”

La actriz, tiktoker y creadora de contenido estadounidense Madison Yezak, conocida en las plataformas digitales como Mads Lewis, dio a conocer la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Hayden.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales a principios de octubre, pocos días después de que la pareja anunciara públicamente que esperaba a su primer hijo.

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¿Cómo perdió su bebé Madison Yezak?

La pareja había acudido a una ecografía de control el jueves 1 de octubre. Durante el procedimiento, los especialistas médicos detectaron que el bebé ya no presentaba latido cardíaco, por lo que confirmaron su fallecimiento.

Tras recibir el diagnóstico, Madison Yezak y Hayden comunicaron lo sucedido mediante una publicación acompañada por la fotografía de una flor en medio de un campo. En el mensaje, reconocieron que nunca esperaron tener que compartir una noticia de este tipo.

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“El jueves 1 de octubre fuimos a una ecografía y descubrimos que ya no había latido. Nuestro bebé había fallecido”, escribió la creadora de contenido.

Asimismo, la pareja manifestó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida. “Tenemos el corazón completamente destrozado. Realmente no hay palabras para describir la tristeza que sentimos en este momento”, expresaron.

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¿Cuál fue el pedido de Madison Yezak a sus seguidores?

Madison Yezak también habló sobre la dificultad de asimilar la interrupción de los planes y sueños que habían comenzado a construir para el futuro. La creadora de contenido explicó que tanto ella como su pareja atraviesan un momento especialmente complejo mientras procesan la pérdida de su bebé.

“Por favor, sepan cuánto ha significado esto para nosotros. Nuestro bebé fue muy amado, incluso en tan poco tiempo, y siempre será parte de nuestra familia”, manifestó.

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Ante esta situación, la pareja pidió comprensión a sus seguidores y anunció que se tomará un tiempo alejada de las redes sociales para permanecer juntos, vivir su duelo y comenzar su proceso de recuperación emocional.

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Finalmente, Madison Yezak y Hayden agradecieron a las personas que les han enviado mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño durante este difícil momento. “Gracias por su comprensión y por tener a nuestra familia presente en sus oraciones. Los queremos a todos”, destacaron.

¿Cómo había anunciado Madison Yezak su embarazo?

A finales de septiembre, la pareja había hecho pública la noticia de que se convertirían en padres por primera vez y que esperaban la llegada de su bebé para 2027. En la publicación, ambos aparecían juntos mientras Hayden abrazaba el vientre de Madison.

“Mamá y papá ya te quieren muchísimo y estamos deseando que estés aquí”, expresaron en ese momento.

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En aquella publicación, la pareja también manifestó el profundo afecto que ya sentía por su hijo y la ilusión de comenzar una nueva etapa familiar. Además, Madison compartió algunos detalles sobre los primeros síntomas del embarazo, entre ellos las náuseas, en medio de un mensaje con tono de humor.

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Sin embargo, tras conocerse la pérdida del bebé, la publicación comenzó a recibir numerosos mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.