La actriz, bailarina, cantante y creadora de contenido venezolana Estefany Gómez compartió con sus seguidores en redes sociales la dolorosa noticia del fallecimiento de su bebé, Stella Lucía, cuando tenía 24 semanas de gestación.

Por medio de una publicación en Instagram, la creadora de contenido confirmó la pérdida de su hija y le dedicó unas emotivas palabras en las que expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su pareja. Meses atrás, ambos habían compartido con sus seguidores la ilusión por la llegada de la pequeña.

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El mensaje de Estefany Gómez y su pareja a su hija Stella Lucía

El pasado jueves 19 de noviembre, la pareja confirmó que su pequeña hija Stella Lucía falleció cuando tenía 24 semanas de gestación. En la publicación, ambos expresaron el profundo dolor que atraviesan y aseguraron que la pérdida es difícil de explicar con palabras.

“Con el corazón completamente destrozado, les compartimos la desgarradora noticia de que nuestra hermosa bebé, Stella Lucía, falleció a las 24 semanas”, comienza el mensaje de la actriz venezolana.

Por otro lado, la creadora de contenido recordó que llevaban años soñando con la llegada de su hija. Incluso, imaginaban cómo sería su vida juntos y cuánto la amarían, aun antes de tenerla físicamente entre sus brazos.

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“Mi Stella, daría cualquier cosa porque siguieras aquí. Por la oportunidad de tenerte en mis brazos, verte crecer saludable y vivir todos los hermosos momentos que se suponía que íbamos a compartir juntos”, expresó.

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Además, le agradeció por haberle permitido convertirse en mamá y aseguró que pasará toda su vida extrañándola.

En medio de su mensaje, también manifestó que sueña con el día en que puedan volver a encontrarse, abrazarse y no tener que separarse nunca más. La publicación estuvo acompañada de una fotografía de las huellas de su hija Stella Lucía.

¿Cómo había anunciado Estefany Gómez la llegada de su bebé?

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El pasado 16 de septiembre, Estefany Gómez utilizó sus redes sociales para compartir un video junto a su pareja y algunas fotografías de la ecografía, con las que confirmó que estaba esperando una bebé.

“Un pedacito de ambos viene en camino y, de algún modo, un amor al que aún ni siquiera conocemos ya ha transformado nuestro mundo entero”, se podía leer en la publicación.

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En ese momento, la actriz también expresó su felicidad por el crecimiento de su familia y la ilusión que sentían por conocer a su hija.

“Bebé Rendón Gómez, ya te amamos más allá de las palabras. Ya eres la luz de nuestras vidas”, escribieron.

Durante septiembre y octubre, la artista continuó compartiendo diferentes momentos de su embarazo. Entre ellos, publicó imágenes de esta etapa y reveló junto a su pareja que esperaban una niña, a quien decidieron llamar Stella Lucía.

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¿Quién es Estefany Gómez?

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Estefany Gómez es una artista multidisciplinaria de origen venezolano que se ha desempeñado en diferentes áreas del entretenimiento, como la actuación, el baile y el canto. Además, ha desarrollado una faceta como creadora de contenido en plataformas digitales y actualmente reside en Estados Unidos.

La artista había anunciado el embarazo el pasado 16 de septiembre, cuando compartió con sus seguidores la noticia de que esperaba su primer hijo junto a su pareja. En aquella ocasión, ambos publicaron un video en el que expresaron la felicidad que sentían por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Posteriormente, el 28 de septiembre, revelaron que esperaban una niña y dieron a conocer el nombre que habían elegido para ella, Stella Lucía.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a su comunidad de seguidores en redes sociales, quienes habían acompañado con mensajes de cariño e ilusión cada uno de los anuncios relacionados con su maternidad.