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Muere actor de ‘Un detective en el kínder’; compartió pantalla con Schwarzenegger

La familia del actor confirmó su fallecimiento a los 43 años, luego de que enfrentara una enfermedad durante los últimos meses.

Arnold Schwarzenegger junto a un niño actor en una escena de la película Un detective en el kínder
Escena de la película 'Un detective en el kínder' donde el fallecido actor compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Christian Cousins, quien alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera durante la infancia al interpretar uno de los papeles principales en la reconocida película de comedia y acción Un detective en el kínder (1990), junto a Arnold Schwarzenegger, falleció a los 43 años.

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La noticia fue dada a conocer por el portal estadounidense de entretenimiento TMZ y posteriormente confirmada a través de declaraciones de su entorno familiar, que revelaron que el actor enfrentaba una compleja enfermedad.

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¿Cómo fue el fallecimiento de Christian Cousins?

De acuerdo con la información publicada por el medio especializado TMZ el viernes 13 de noviembre, el fallecimiento de Christian Cousins habría ocurrido semanas atrás, durante el mes de octubre, según explicó su hermanastro, Jonas Roeser.

El familiar del actor señaló que el artista se encontraba gravemente afectado por una enfermedad relacionada con el hígado. Asimismo, Roeser compartió unas emotivas palabras en su memoria y lo describió como una persona apasionada, llena de energía y con grandes aspiraciones en la vida.

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"Christian había estado muy enfermo, aquejado de una enfermedad hepática. Me reconforta pensar que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que cargaba. Descansa en paz, Christian", mencionó su familiar en una publicación de Instagram.

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¿Cómo fue la participación de Christian Cousins junto a Arnold Schwarzenegger?

Christian Cousins alcanzó reconocimiento internacional tras el estreno de la película Un detective en el kínder, dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1990.

En esta producción, Christian compartió el papel de Dominic Palmieri, también identificado como Cullen Crisp Jr., con su hermano gemelo Joseph Cousins. Esta práctica era habitual en la industria cinematográfica para facilitar los horarios de rodaje cuando se trabajaba con actores menores de edad.

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La historia seguía al agente encubierto John Kimble (Arnold Schwarzenegger), quien debía infiltrarse como profesor de un jardín infantil para identificar y proteger al hijo de un importante criminal. La trama combinaba elementos de acción policial y comedia familiar, convirtiéndose en uno de los títulos recordados de la filmografía del actor austriaco.

¿Cómo fue la carrera de Christian Cousins?

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Antes de participar en Un detective en el kínder, Christian Cousins ya había registrado apariciones en diferentes producciones televisivas, entre las que se destacan Highway to Heaven, Father Dowling Mysteries y la miniserie The Pulitzer Prize.

De igual manera, Cousins participó en la serie dramática Knots Landing, en la que interpretó al personaje de Bobby Gibson Ewing.

En el cine, el actor también hizo parte de las películas Critters 3 (1991) e Intruders (1992). Una de sus últimas actuaciones registradas tuvo lugar en 1994, con el largometraje Twin Sitters, producción en la que volvió a compartir créditos con su hermano gemelo Joseph.

Después de cerrar su etapa en la actuación, Christian Cousins decidió alejarse definitivamente de la industria del entretenimiento para enfocar su vida profesional en el ámbito corporativo. Durante varios años se desempeñó como ejecutivo en una empresa ubicada en California.

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