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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¡Luto en la televisión! Fallece querida actriz de El Chavo del 8 a sus 82 años

¡Luto en la televisión! Fallece querida actriz de El Chavo del 8 a sus 82 años

Aunque alcanzó reconocimiento en el mundo del entretenimiento, la actriz enfrentó varias situaciones difíciles a lo largo de su vida.

Fallecimiento de la actriz mexicana Regina Torné, recordada como la tía Gloria en El Chavo del 8.
La actriz mexicana Regina Torné, quien interpretó a la entrañable 'tía Gloria' en El Chavo del 8, falleció a los 82 años
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la primera actriz Regina Torné, a los 82 años. La artista logró consolidar una destacada trayectoria en el mundo del espectáculo gracias a sus diferentes papeles, entre ellos el de la tía Gloria en la comedia El Chavo del 8 y el de la severa Mamá Elena en la película Como agua para chocolate.

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¿De qué murió la actriz de El Chavo del 8, Regina Torné?

El fallecimiento de Regina Torné fue confirmado a través de una publicación en redes sociales de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En el comunicado, la organización gremial destacó su trayectoria artística y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné”, se puede leer en la publicación.

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Por otra parte, el programa Ventaneando señaló que la actriz falleció en su vivienda, ubicada en Ciudad de México. Sin embargo, ni sus allegados ni los gremios han compartido detalles sobre las causas de su muerte.

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La carrera artística de Regina Torné

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Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, Torné mostró inquietudes artísticas desde muy joven. Sus primeros acercamientos profesionales estuvieron relacionados con la música, especialmente con el género del jazz.

Tiempo después, encontró en el cine, el teatro y la televisión los escenarios ideales para desarrollar y consolidar una destacada carrera artística.

¿Cómo fue la participación de Regina Torné en El Chavo del 8?

En 1978, la actriz se integró al elenco de la producción El Chavo del 8 para interpretar a la tía Gloria, una de las vecinas de la célebre vecindad que despertaba el interés amoroso de Don Ramón.

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Torné fue la tercera actriz en darle vida a este personaje dentro del programa. Una de las escenas más recordadas por los seguidores de la comedia es aquella en la que Gloria conversa con Don Ramón y, de un momento a otro, aparece el Chavo.

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Años más tarde, en 1992, alcanzó un importante reconocimiento en la pantalla grande al interpretar a Mamá Elena en Como agua para chocolate, largometraje dirigido por Alfonso Arau. Su actuación en esta producción le permitió obtener el Premio Ariel a mejor actriz.

A lo largo de su carrera también participó en películas como Despedida de soltera, La señora muerte y Viento salvaje, además de telenovelas como Retrato de familia, La loba y Cielo rojo.

La complicada vida de Regina Torné

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En 2024, Regina Torné anunció su retiro formal de los escenarios y trasladó su residencia a la ciudad de Puebla, donde fundó una academia de formación escénica dirigida a niños y adolescentes.

Más allá de sus éxitos profesionales, su vida personal también estuvo marcada por situaciones difíciles. Tras su fallecimiento, diversos medios recordaron la condena de 35 años de prisión impuesta en 2006 a su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, por los delitos de secuestro y homicidio.

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