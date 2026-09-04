Reconocida actriz de El Chavo del 8 encendió alarmas al ser hospitalizada; pidió oraciones

La famosa actriz Rosita Bouchot, recordada por interpretar a 'Patty' en 'El Chavo del 8', fue internada de urgencia en un hospital mexicano para ser intervenida quirúrgicamente. Esta noticia causó preocupación entre sus seguidores, quienes se encuentran al tanto de su estado.

La actriz, por medio de sus redes sociales, reveló que estaba hospitalizada, al compartir una foto en la que se le ve en una camilla del centro de salud. Este suceso se dio a tan solo dos días de su cumpleaños número 75, el pasado 30 de agosto.

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La publicación de Rosita Bouchot fue realizada el martes 1 de septiembre. En ella, la actriz aparece con una bata hospitalaria y con un catéter en una de sus manos. Aunque la imagen alarmó a sus seguidores, estuvo acompañada de un mensaje positivo.



El mensaje decía: "Estoy bien y voy a estar mejor", escribió la intérprete en la publicación. Además, informó que su cirugía estaba programada para las 2:30 de la tarde de ese mismo día y aprovechó el momento para pedirle a sus seguidores que la acompañaran con buenos deseos.

"Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer... Graciaaas!!!!", agregó.

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¿Qué le pasó a Rosita Bouchot, la actriz que interpretó a 'Patty' en El Chavo del 8?

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial difundido por sus representantes ni por sus familiares, por lo que se desconocen los motivos que llevaron a la actriz Rosita Bouchot al quirófano.

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A pesar de la falta de un informe oficial, algunos de sus seguidores tomaron la decisión de aprovechar las redes sociales con el fin de enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación.

¿Quién es Rosita Bouchot y qué otros papeles interpretó?

Rosa Esther Gómez Bouchot, conocida artísticamente como Rosita Bouchot, es una actriz mexicana nacida el 30 de agosto de 1951. Inició su carrera en el baile y luego incursionó en el cine, las series y las telenovelas durante las décadas de los 80 y 90.

A lo largo de su trayectoria, interpretó personajes en producciones como Destilando amor, Rosa salvaje, Carita de ángel y La desalmada. Además de actuar, también se desempeñó como escritora, locutora de radio y cantante.

La actriz Rosita Bouchot, recordada por interpretar a Patty en 'El Chavo del 8', causó preocupación en redes al pedir oraciones tras ser hospitalizada Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @rositabouchot

En 1975, llegó al elenco de El Chavo del 8 para interpretar a 'Patty', sobrina de la tía 'Gloria', personaje de Olivia Leyva. Su vínculo con Roberto Gómez Bolaños también llegó a El Chapulín Colorado, donde interpretó a 'Artritis' y una empleada doméstica.

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Su carrera también incluye películas como Un castillo de amor y La otra yo, además de participaciones en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, sumando diferentes facetas a su recorrido artístico.