Yelsid rinde homenaje a Juan Gabriel y tributo a la música romántica con nuevo éxito

El cantante paisa Yelsid presentó una nueva versión de 'Ya sé que tú te vas', tema popularizado por el mexicano Juan Gabriel, como parte de su más reciente proyecto discográfico, El Último Romántico.

Con esta interpretación el artista retoma una de las canciones vinculadas al repertorio romántico del mexicano Juan Gabriel y la incorpora a una propuesta que busca conectar distintos momentos y estilos musicales. El sencillo funciona, además, como una de las piezas que abre la nueva producción del cantante.

Un homenaje a Juan Gabriel

'Ya sé que tú te vas' llega como un tributo a la obra del 'Divo de Juarez' y apuesta por una interpretación marcada por el sentimiento y el romanticismo, elementos que han estado presentes en diferentes momentos de la carrera musical de Yelsid.



El lanzamiento hace parte de El Último Romántico, un álbum que reúne canciones y temas que han tenido relevancia dentro de la trayectoria del artista, junto con nuevas propuestas musicales.



Para acompañar el lanzamiento, Yelsid también presentó un video musical grabado en Medellín. La producción audiovisual recurre a una estética vintage inspirada en los programas de televisión y los espectáculos en vivo de la década de los años 50.

El videoclip recrea una atmósfera íntima y nostálgica, con elementos visuales que evocan los escenarios de aquella época y buscan acompañar el carácter romántico de la canción.

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Con 'Ya sé que tú te vas', Yelsid abre una nueva etapa de su proyecto El Último Romántico, una producción en la que el artista revisita sonidos y referencias vinculadas con la música sentimental. El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales.