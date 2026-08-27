Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
TEMBLORES EN COLOMBIA
ECLIPSE LUNAR HOY
CICLOVÍA NOCTURNA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Yelsid rinde homenaje a Juan Gabriel y tributo a la música romántica con nuevo éxito

Yelsid rinde homenaje a Juan Gabriel y tributo a la música romántica con nuevo éxito

Yelsid 'La Voz', artista colombiano
Yelsid 'La Voz', artista colombiano
/ FOTO: Cortesía a La Kalle
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El cantante paisa Yelsid presentó una nueva versión de 'Ya sé que tú te vas', tema popularizado por el mexicano Juan Gabriel, como parte de su más reciente proyecto discográfico, El Último Romántico.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Con esta interpretación el artista retoma una de las canciones vinculadas al repertorio romántico del mexicano Juan Gabriel y la incorpora a una propuesta que busca conectar distintos momentos y estilos musicales. El sencillo funciona, además, como una de las piezas que abre la nueva producción del cantante.

Últimas noticias

La cantante colombiana Dareska sonriendo y cantando con un micrófono en el escenario durante una presentación en vivo.
Música

Dareska sorprende a sus seguidores con nuevo proyecto personal e íntimo

Concierto benéfico en Bucaramanga: programación, artistas confirmados y cómo donar
Música

Estos son los artistas del 'Concierto por la Solidaridad' en Bucaramanga; Heredero estará

Un homenaje a Juan Gabriel

'Ya sé que tú te vas' llega como un tributo a la obra del 'Divo de Juarez' y apuesta por una interpretación marcada por el sentimiento y el romanticismo, elementos que han estado presentes en diferentes momentos de la carrera musical de Yelsid.

El lanzamiento hace parte de El Último Romántico, un álbum que reúne canciones y temas que han tenido relevancia dentro de la trayectoria del artista, junto con nuevas propuestas musicales.

De interés:

La cantante colombiana Dareska sonriendo y cantando con un micrófono en el escenario durante una presentación en vivo.
Música

Dareska sorprende a sus seguidores con nuevo proyecto personal e íntimo

Los Ángeles Azules y Tini se unen en colaboración musical hacia el desamor
Música

Los Ángeles Azules y Tini se unen en un himno para superar desamor en cualquier relación

Para acompañar el lanzamiento, Yelsid también presentó un video musical grabado en Medellín. La producción audiovisual recurre a una estética vintage inspirada en los programas de televisión y los espectáculos en vivo de la década de los años 50.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

El videoclip recrea una atmósfera íntima y nostálgica, con elementos visuales que evocan los escenarios de aquella época y buscan acompañar el carácter romántico de la canción.

Publicidad

Con 'Ya sé que tú te vas', Yelsid abre una nueva etapa de su proyecto El Último Romántico, una producción en la que el artista revisita sonidos y referencias vinculadas con la música sentimental. El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Relacionados

Lanzamientos musicales