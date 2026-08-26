Dareska sorprende a sus seguidores con nuevo proyecto personal e íntimo

Dareska anunció el lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica, titulada A mi manera. Esta producción reúne un repertorio de diez canciones que abordan diversas etapas de su trayectoria personal y profesional, y se presenta como un proyecto de carácter introspectivo dentro de su carrera artística.

De acuerdo con la información oficial del lanzamiento, los temas seleccionados para integrar esta producción poseen un significado especial para la artista, quien cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la industria musical.

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El proceso de selección de cada canción se realizó de manera meticulosa, según comentó la artista, debido a que cada tema representa una época, un aprendizaje, una celebración o incluso una cicatriz específica de su vida, tanto a nivel personal como profesional.



¿Cuáles son las canciones de este álbum de Dareska?

El álbum A mi manera está compuesto por diez canciones seleccionadas para ocupar un lugar especial dentro de este proyecto. El listado completo de los temas que conforman esta producción musical es el siguiente:

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Gato bajo la lluvia Que alguien me diga Quién como tú Quererte fue un error Hoy tengo ganas de ti Locura automática Mi segunda vida Entrecomillas Rama seca Daría la vida por ti



De igual forma, la artista comentó que la producción cuenta con arreglos musicales orientados a conservar y respetar la esencia de la música popular, los cuales se complementan con la impronta vocal de la cantante.

¿Por qué “La gata bajo la lluvia” es la canción protagonista del nuevo disco de Dareska?

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La canción La gata bajo la lluvia funciona como la punta de lanza y una de las piezas principales de este trabajo discográfico. Se trata de una reinterpretación de un clásico musical, adaptado a la potencia interpretativa de la voz de la artista.

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Respecto a la selección del repertorio y el propósito de este lanzamiento, Dareska declaró que la obra recopila la música que ha marcado su historia personal y profesional. Al respecto, la cantante señaló: “Este álbum no es solo un repertorio de canciones que me gustan; es mi historia contada a través de la música que me salvó, que me acompañó en silencio y que hoy decido entregar al público con el corazón en la mano”.

La producción musical A mi manera ya se encuentra disponible para el público en general a través de las principales plataformas digitales de reproducción de audio.

El estreno de este trabajo discográfico está respaldado, además, por una campaña visual y conceptual que tiene como objetivo reflejar el momento de madurez artística por el que atraviesa actualmente la intérprete.