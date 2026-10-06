Jhon Álex Castaño sorprende al anunciar que se convirtió en abuelo: “Está chupando dedo”

Jhon Álex Castaño atraviesa un año lleno de noticias importantes en su vida personal y profesional. Después de celebrar sus 20 años de carrera musical en Bogotá, el cantante risaraldense recibió una nueva alegría familiar: se convirtió en abuelo por primera vez.

El intérprete, conocido como el 'Rey del Chupe', sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente a su nieta mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde supera los dos millones de seguidores y suele compartir algunos momentos importantes junto a su familia.

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En la grabación, el artista aparece cargando amorosamente a la recién nacida, quien luce completamente vestida de rojo. Mientras la sostiene, Jhon Álex Castaño confirmó emocionado que ya es abuelo y bromeó con su tradicional apodo musical: “Bueno, mi gente, oficialmente soy abuelo, el abuelo y ve el chupe porque está chupando dedo. Vea. Dios mío, qué hermosura”.



Después de unos segundos, el cantante dejó ver parte del rostro de la bebé, generando comentarios entre sus seguidores, quienes comenzaron a hablar sobre el parecido físico entre la pequeña y su abuelo. La publicación también recibió numerosos mensajes de felicitación por esta nueva etapa.

¿Quién es la hija de Jhon Álex Castaño que se convirtió en mamá?

Helen Castaño, hija del cantante Jhon Álex Castaño y Érika Tatiana Rodas, celebró la llegada de su primera hija. Durante los meses de embarazo, la joven compartió en Instagram diferentes momentos de esta etapa y mostró parte del proceso que vivió antes de convertirse en mamá.

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Entre esas publicaciones, mostró detalles de la reunión familiar en la que reveló el sexo de la bebé. En ese momento, expresó la felicidad y el agradecimiento que sentía por convertirse en mamá y aseguró que soñaba con tener a su pequeña en brazos para darle todo su amor.

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Ahora, la joven continúa recuperándose del parto junto a sus seres queridos, mientras el artista disfruta de su nuevo rol como abuelo. La llegada de la bebé se suma a otros momentos familiares que Jhon Álex Castaño ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales.

¿Qué celebró Jhon Álex Castaño recientemente con su familia?

Pocas semanas antes de presentar a su nieta, el cantante celebró los 15 años de su hija Salomé con una fiesta inspirada en Nueva York. La decoración incluyó pantallas gigantes con imágenes de rascacielos y taxis, creando una ambientación especial para la celebración.

Durante el festejo, Salomé dedicó unas palabras a su padre y le agradeció por hacer realidad su sueño de celebrar sus 15 años. “Papi, muchas gracias por concederme este sueño de mis 15, pero más allá de todo esto, te quiero agradecer por todo lo que me has enseñado en mi vida”. El cantante también le ofreció una serenata y presentó una canción inédita compuesta especialmente para ella.

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En medio de la celebración, el artista compartió un mensaje dedicado a sus seres queridos: “Mi familia lo es todo para mí…”. Ahora, la llegada de su primera nieta se suma a este año de momentos especiales, mientras el 'Rey del Chupe' continúa con sus compromisos musicales en distintas ciudades del país.

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