Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, decidió responder a los cuestionamientos sobre su carrera musical y el alcance de sus canciones. Sin embargo, antes de abordar la inquietud de uno de sus seguidores sobre por qué sus temas no consiguen el impacto esperado, la cantante comenzó su video reconociendo que:

"Aunque tu pregunta tenga un poquito o mucho veneno, a mí sí me gusta contestar este tipo de preguntas, porque me parece que está bien, que también puede ser una duda sin tener, de pronto, la mala sensación que da esta pregunta", expresó.

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Posteriormente, la artista explicó que abrirse camino en la industria musical requiere tiempo y perseverancia, pues considera que construir una trayectoria sólida es un proceso complejo. Sobre este oficio, fue contundente al manifestar: "El camino de la música es muy largo y es muy difícil, definitivamente no es para todo el mundo".



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Durante la historia de Instagram, la artista dejó ver que no se desanima cuando un lanzamiento no alcanza los números soñados: “Yo voy a seguir remando, no me voy a cansar porque una canción no sea lo suficientemente exitosa”, afirmó.

Además, enfatizó que el crecimiento de cada artista obedece a etapas individuales que deben respetarse, reiterando con firmeza su convicción sobre el aprendizaje, sosteniendo ante los internautas que: “Todo el mundo tiene un proceso y yo estoy viviendo el mío”.

¿Qué respondió Jenny López a quienes la comparan con Jhonny Rivera?

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Durante el clip, la cantante abordó las comparaciones constantes que recibe por ser la esposa de Jhonny Rivera; calificando estas opiniones como desatinadas y expresó: “Algunas personas suelen ser muy injustas porque mi pareja ya es una persona muy exitosa en este mundo”.

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También dejó entrever que su proceso musical no puede compararse con el de artistas que llevan años de trayectoria y cuentan con un reconocimiento consolidado. Por eso, continúa trabajando en construir su propio camino dentro de la música popular, sin dejarse llevar por las expectativas que algunos oyentes tienen sobre su carrera.

La vocalista confirmó que continuará programando presentaciones y produciendo nuevas canciones para su repertorio personal; reiterando en que la respuesta del público varía según el momento de cada tema y que no abandonará sus proyectos musicales por comentarios de internet.

¿Cómo empezó Jenny López en la música popular?

Jenny construyó su experiencia trabajando como corista en la agrupación de Jhonny Rivera desde los 15 años. Con el tiempo dio el salto como solista interpretando temas de su autoría y sencillos como "Por Hombres no se llora" y "Conóceme".

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Dentro de su repertorio se encuentran canciones como "Niño pobre !!", "A Tu Corazón", "Me hiciste un favor", "La depre !!!" y "Te doy mi vida", temas que impulsan la proyección musical de la cantante y le permiten fortalecer su propuesta artística, mientras construye una identidad propia dentro de la música popular colombiana.

¿Cómo se conocieron Jenny López y Jhonny Rivera?

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Su historia se remonta a una gira de medios en Cali, cuando ella todavía era una admiradora del cantante y aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía a su lado. Tiempo después volvieron a coincidir en Tambo, Cauca, y su cercanía aumentó cuando Jhonny la invitó a compartir escenario en la Plaza de Toros La Macarena, en Medellín.

Reporte de Jhonny Rivera y Jenny López en su primera parada Foto: Redes de Jhonny Rivera

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Tras lanzar el tema "Empecemos de cero" e interpretar "La pareja ideal" con un beso en tarima, confirmaron su romance en 2023. El compromiso formal llegó el 3 de mayo de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, ante más de 10.000 espectadores que presenciaron la propuesta.

El 22 de febrero de 2026 contrajeron matrimonio en el corregimiento de Arabia, Risaralda, tierra natal del cantante. A pesar de los 30 años de diferencia de edad, pues Jhonny Rivera tiene 52 años y López 23, la pareja sostiene un vínculo firme.

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