Un jugador se convirtió en el nuevo ganador del premio mayor de MiLoto, luego de acertar los cinco números de la combinación ganadora del sorteo 644, realizado el jueves 19 de noviembre de 2026.

El resultado dejó un premio de $300 millones y reinició el acumulado del juego, que para la próxima jornada comenzará en $120 millones.

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La combinación que entregó el premio fue 03, 04, 06, 17 y 31. Según el reporte oficial, el ganador acertó las cinco balotas en cualquier orden y obtuvo la totalidad del acumulado que estaba en juego.



La jornada también dejó 17.642 ganadores en las diferentes categorías, con un pago total de $425.058.000, de acuerdo con el balance del sorteo.



Resultados MiLoto 19 de noviembre Resultados MiLoto 19 de noviembre

Estos fueron los premios que entregó MiLoto

Además del ganador del premio mayor, otros participantes recibieron dinero por acertar dos, tres o cuatro números. Así quedó distribuido el plan de premios del sorteo 644:



Cinco aciertos: un ganador recibió $300.000.000.

Cuatro aciertos: 48 ganadores recibieron $484.250 cada uno, para un total de $23.244.000.

Tres aciertos: 1.580 ganadores obtuvieron $23.900 cada uno, con un pago conjunto de $37.762.000.

Dos aciertos: 16.013 participantes recibieron $4.000 cada uno, para un total de $64.052.000.

En la categoría de dos aciertos, el premio corresponde al valor del tiquete, que cuesta $4.000 en la mayor parte del territorio nacional, IVA incluido.

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¿De cuánto será el próximo acumulado de MiLoto?

Tras la caída del premio mayor, el acumulado se reinicia y queda en $120 millones para el siguiente sorteo, programado para el viernes 20 de noviembre de 2026.

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MiLoto realiza sus sorteos los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, con transmisión por Canal 1. El premio mayor comienza en $120 millones y aumenta cuando no hay un ganador de los cinco números.

¿Cómo se juega y dónde consultar los resultados?

Para participar, cada jugador debe seleccionar cinco números diferentes entre el 1 y el 39. La elección puede hacerse manualmente o mediante una asignación automática del sistema. El premio mayor se obtiene cuando se aciertan los cinco números, sin importar el orden.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos autorizados, entre ellos establecimientos de SuperGIROS y SuRed, así como en la página oficial de MiLoto. El valor es de $4.000, excepto en San Andrés, donde el precio es de $3.362 debido a la exención del IVA.

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Quienes resulten ganadores deben tener en cuenta que los premios iguales o superiores a 182 UVT se reclaman en una sucursal fiduciaria autorizada. Para el trámite se requiere presentar el tiquete original, el documento de identidad, una copia y el formulario de pago.

El plazo para reclamar el premio mayor es de 365 días calendario contados desde la fecha del sorteo. Si el ganador no realiza el cobro dentro de ese periodo, los recursos se destinan al sector salud.