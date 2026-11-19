El sistema pensional colombiano atraviesa un periodo de transformación que plantea interrogantes sobre el futuro del ahorro, la cobertura y la sostenibilidad de las pensiones. En este contexto, Colfondos presentó un balance que incluye retos identificados de cara a la nueva etapa del modelo pensional.

El balance se da al cumplirse 35 años de trayectoria de la entidad, que en la actualidad cuenta con más de 2,3 millones de afiliados y $76,2 billones en activos administrados. La fecha coincide con un momento de cambios regulatorios y con el debate sobre cómo garantizar ingresos suficientes durante la vejez y fortalecer el ahorro de largo plazo.

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Según las cifras de la compañía, el 84 % del crecimiento de los activos administrados (desde la implementación del esquema multifondos en 201) obedece a los rendimientos de las inversiones, mientras que el 16 % corresponde a aportes netos. También señala que ha ocupado posiciones de liderazgo en rentabilidad en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria.



En el segmento de cesantías, la entidad reporta que su portafolio de largo plazo se ubicó entre los líderes de rentabilidad de la industria durante los últimos 15 años, en el periodo comprendido entre el 22 de marzo de 2011 y el 31 de agosto de 2026.



Los retos de la nueva etapa pensional

La reforma pensional abre un nuevo capítulo para el sistema colombiano, en un escenario marcado por el aumento de la longevidad y la necesidad de financiar periodos de retiro cada vez más prolongados.

Aunque el nuevo modelo incorpora cambios en la organización del sistema, siguen sobre la mesa desafíos como ampliar la cobertura, mejorar la suficiencia de las pensiones y fortalecer el ahorro de largo plazo para responder a las necesidades de las próximas generaciones.

Colfondos afirma que ha participado en los procesos de preparación para atender los ajustes regulatorios y operativos que implica esta transformación. Su presidente, Ricardo Guerra, señaló que cumplir 35 años representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de la entidad con la gestión responsable de los recursos y el acompañamiento a los trabajadores en la construcción de su ahorro para el futuro.

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Sin embargo, la discusión pensional no se limita a la entrada en funcionamiento de nuevas reglas. Para la compañía, también será necesario promover hábitos de ahorro, fortalecer la educación financiera y preparar a las personas para una etapa de jubilación más extensa.

El desafío para Colombia será encontrar mecanismos que permitan ampliar el acceso a una pensión, procurar ingresos adecuados durante la vejez y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo.

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El ahorro pensional y la financiación de infraestructura

Los recursos administrados por los fondos de pensiones también participan en el financiamiento de proyectos de inversión. En este frente, Colfondos informa que ha comprometido más de $1,4 billones en cuatro fondos de deuda relacionados con proyectos viales de cuarta generación (4G), además de $275.000 millones en fondos de infraestructura.

La compañía cuenta desde 2019 con el respaldo de Grupo Habitat, administrador de fondos de pensiones con presencia en Chile, Perú y Colombia. De acuerdo con la información entregada por Colfondos, el grupo reúne los ahorros previsionales de 5,7 millones de afiliados y gestiona activos por 97,3 billones de dólares.

La presencia del grupo en Colombia también se amplió hacia el mercado de seguros previsionales. En 2024 creó Andina Vida Seguros, compañía que busca complementar la protección de los afiliados durante la etapa de pensión y frente a riesgos de invalidez y sobrevivencia.

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Actualmente, Andina atiende a más de 5.000 pensionados mediante rentas vitalicias y brinda cobertura a cerca de 630.000 afiliados de Colfondos, según los datos suministrados por la organización.