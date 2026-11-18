Greeicy Rendón sorprendió con una divertida confesión sobre su pareja, Mike Bahía al revelar qué aspecto de su personalidad le genera molestia. En medio de una entrevista, la cantante caleña habló entre risas de la manera en que su pareja la mira y de su constante admiración.

La artista no se guardó sus comentarios y explicó que hay algo de Michael, que le cuesta entender. Según contó, el cantante siempre encuentra algo positivo en ella, incluso cuando considera que no luce de la mejor manera:

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"A mí me saca la rabia de Michael que él nada le ve a uno feo. Como que esa parte de él rabia o bueno, es que o él me ve con unos ojos que yo no sé con qué ojos me ve", expresó durante la charla en greeicychile.



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Entre risas, la cantante recurrió a una expresión colombiana para referirse a la actitud complaciente de su pareja y cerró su comentario diciendo: "Ay, sí, lambón. Eh, mi mente", dejando ver la confianza y el humor con los que habla de su pareja.

¿Qué otras bromas protagonizaron Greeicy Rendón y Mike Bahía?

No es la primera vez que los artistas utilizan el humor para hablar de su relación. Meses atrás, ella llamó la atención durante un podcast tras inventar una supuesta ruptura sentimental relacionada con la cantante argentina Tini Stoessel.

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En esa ocasión, ella bromeó sobre haberse enamorado de una amiga y generó varios comentarios entre sus seguidores. Mike Bahía, lejos de enojarse, también se sumó a la ocurrencia y respondió: "La dejé por pedir triple carne, no por Tini", dejando claro que todo era una parodia.

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¿Cuántos años llevan juntos Greeicy Rendón y Mike Bahía?

La relación de los cantantes supera los diez años y juntos formaron una familia. A finales de 2021 anunciaron su compromiso, poco antes del nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, la pareja parece no tener afán por llegar al altar.

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Su hijo, Kai Egred Rendón, nació el 21 de abril de 2022 en Medellín y es el único pequeño de la pareja. Durante sus primeros años, Greeicy Rendón y Mike prefirieron mantener su imagen en privado, aunque con el tiempo comenzaron a compartir fotografías y videos de algunos momentos familiares en redes sociales.

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Uno de sus acontecimientos más comentados por el mundo de la farándula ocurrió el 12 de noviembre de 2026, cuando llegaron acompañados de Kai a los Latin Grammy, celebrados en Las Vegas. El niño llamó la atención de los asistentes por su actitud espontánea frente a las cámaras.

La pareja vive actualmente en Miami junto a Kai, quien también comenzó a participar en algunos de sus proyectos musicales, como el videoclip de 'Sitaku', donde compartió escena con sus padres.

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