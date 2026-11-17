El cantante de música urbana Blessd sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su hijo Caleb Stiven Mesa Quintero, fruto de su relación con la creadora de contenido Manuela QM. Después de varios meses de mantener en privado la imagen del pequeño, la pareja compartió una serie de fotografías que rápidamente despertaron reacciones en redes sociales.

La publicación llegó este lunes 16 de noviembre de 2026, cuando los famosos compartieron un carrusel de imágenes familiares en el que dejaron ver la carita de su primogénito. Hasta ahora, aunque habían publicado diferentes momentos junto al bebé, acostumbraban cubrir su rostro con emojis o tomar las fotografías desde ángulos que impedían reconocer sus facciones.

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El pequeño, quien habría nacido el pasado 11 de junio en Medellín, apareció vestido con un traje blanco y acompañado de sus padres en varias de las fotografías. La publicación estuvo acompañada de un mensaje con el que presentaron oficialmente al menor ante sus seguidores:"Les presentamos a nuestro gordito Caleb Stiven Mesa Quintero".



Entre los comentarios aparecieron mensajes de cariño y también comparaciones sobre los rasgos del pequeño, pues varios seguidores intentaron identificar a cuál de sus padres se parece más. "El heredero"; "Dios te bendiga este niño por siempre hermano"; "es como la combinación perfecta entre manu y blessd", fueron algunas de las reacciones.

¿Qué dijo Blessd tras mostrar el rostro de su hijo?

Además de las fotografías familiares, el intérprete de música urbana compartió una historia en Instagram en la que mostró al pequeño dentro de un automóvil. Sobre la imagen escribió unas palabras dedicadas a su hijo, en las que habló de los cambios que llegaron a su vida desde su nacimiento.

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"Te amo mi hijo hermoso, no sabes cómo me cambiaste la vida, la forma de pensar y cómo me iluminaste mis días mi amor...ajaja, ya por fin podemos darnos el rose en el barrio y a comer helado, parcharnos por ahí a la fresca. Ahhhaaa, te amo mi todo", expresó el cantante.

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La publicación también llamó la atención porque representa un cambio frente a la decisión que la pareja mantuvo durante los primeros meses de vida del bebé, cuando preferían no exponer completamente su imagen ante el público.

¿Cómo comenzó la relación de Blessd y Manuela QM?

La historia sentimental de Blessd y Manuela QM estuvo rodeada de comentarios desde sus inicios, pues el artista atravesaba una relación intermitente con Nicole Rivera, conocida en redes sociales como La Suprema. Durante 2023 y 2024, el cantante comenzó a aparecer junto a Manuela, quien era señalada por algunos internautas de tener una amistad con Nicole.

La creadora de contenido recibió críticas y comentarios que la señalaban como la tercera en discordia, además de comparaciones constantes con La Suprema. En 2025, Blessd salió en defensa de su pareja y les dijo a sus seguidores que era "hora de soltar", en medio de los señalamientos que circulaban en redes sociales.

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A comienzos de 2026 se conoció que la pareja esperaba su primer hijo. Sin embargo, meses después volvieron a quedar en el centro de los comentarios por unos supuestos chats que circularon en internet y que apuntaban a una presunta infidelidad del cantante.

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Tras esa situación, Manuela dejó de seguir a Blessd en redes sociales y, según la información que circuló en ese momento, el artista confirmó su ruptura durante marzo. No obstante, entre octubre y noviembre comenzó a compartir mensajes en los que le pedía perdón a la mamá de su hijo, mientras surgían señales de una reconciliación.

Actualmente, ambos se encuentran juntos y comparten esta nueva etapa familiar con Caleb, quien ahora se convirtió en protagonista de sus publicaciones al dejarse ver por primera vez ante sus seguidores.

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