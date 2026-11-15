VIDEO: Beba sorprendió al acomodarse el hombro y seguir peleando en Stream Fighters 5

El Coliseo MedPlus de Bogotá fue el escenario de la quinta edición de Stream Fighters 5, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por el streamer colombiano Westcol, que se realizó el sábado 14 de noviembre. La velada reunió a creadores de contenido, influencers y figuras del espectáculo.

Durante el encuentro se presentaron varios episodios que llamaron la atención de los espectadores, tanto por las figuras que hicieron parte de la cartelera como por las situaciones inesperadas que ocurrieron en el cuadrilátero. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue el que protagonizó Beba durante su combate.

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El episodio durante la pelea de Beba en Stream Fighters 5

Uno de los momentos que más llamó la atención de los asistentes y usuarios de plataformas digitales fue protagonizado por Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba. Durante su combate, la creadora de contenido sufrió una aparente dislocación del hombro.

Sin embargo, lejos de abandonar el cuadrilátero, se agachó y realizó un movimiento con el que aparentemente logró acomodarse el brazo. Posteriormente, se reincorporó y continuó peleando.

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La situación quedó registrada en la transmisión del evento y rápidamente se difundió en redes sociales, donde varios usuarios destacaron su reacción. Pese a que Beba logró continuar en el combate, la victoria del cuadrangular femenino fue para Yaya Muñoz, quien se impuso por decisión unánime.

Después del evento, la participante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su determinación de no rendirse. También publicó imágenes en las que se le veía con el brazo inmovilizado.

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a beba se le salio el hombro y se lo acomodo ella sola para seguir peleando 🤯 https://t.co/EDXZU4UGfO — KICK Español (@kickespanol) November 15, 2026

¿Quiénes ganaron las peleas de Stream Fighters 5?

La cartelera de Stream Fighters 5 dejó los siguientes resultados:

Yaya Muñoz: ganó el cuadrangular femenino por decisión unánime.

ganó el cuadrangular femenino por decisión unánime. Daren: venció a El Agropecuario en el combate rápido.

venció a El Agropecuario en el combate rápido. Samantha Correa: derrotó a Cami Pulgarín por decisión dividida.

derrotó a Cami Pulgarín por decisión dividida. Andrea Valdiri: venció a La Divaza por decisión unánime, tras tres asaltos sin casco.

venció a La Divaza por decisión unánime, tras tres asaltos sin casco. Emiro Navarro: se llevó la victoria frente a Valentino Lázaro.

se llevó la victoria frente a Valentino Lázaro. Leandro Loaiza: derrotó a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer asalto.

derrotó a Sebastucho por nocaut técnico en el tercer asalto. Reydelacity: venció a WeGotKicks por puntos.

venció a WeGotKicks por puntos. Willito y Lonche: ganaron el combate por parejas frente a Chanty y Samulx por decisión unánime.

ganaron el combate por parejas frente a Chanty y Samulx por decisión unánime. JH de la Cruz: obtuvo la victoria ante Herrera por no presentación de su rival.



Uno de los enfrentamientos que también generó comentarios fue el de Andrea Valdiri y La Divaza, quienes disputaron tres asaltos sin utilizar casco. Finalmente, la creadora de contenido colombiana se llevó la victoria por decisión unánime.

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Por otro lado, el combate entre Daren y El Agropecuario terminó rápidamente, luego de que Juan David Tejada sufriera una lesión en el hombro que le impidió continuar, una de los combates más comentados por lo rápido que terminó.

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El duelo de robots humanoides en Stream Fighters 5

La velada no estuvo dedicada exclusivamente al boxeo. El evento también incluyó una exhibición de robots humanoides que representaron al organizador Westcol y al cantante urbano Blessd.

En este enfrentamiento especial, el dispositivo que representaba a Blessd obtuvo la victoria en el segundo asalto, después de dejar fuera de combate al robot que representaba al streamer.