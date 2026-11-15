La contundente pulla de Aida Victoria tras la derrota de El Agropecuario en Stream Fighters

La quinta edición del evento de boxeo Stream Fighters 5 se llevó a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 y contó con la participación de Juan David Tejada, conocido popularmente en redes sociales como El Agropecuario.

El creador de contenido se enfrentó en el cuadrilátero a Daren Ramírez, en uno de los combates más comentados de la jornada. Antes de subir al ring, ambos participantes habían acordado disputar la pelea sin cascos de protección.

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La pulla de Aida Victoria Merlano a la derrota de El Agropecuario

El combate entre El Agropecuario y Daren Ramírez tuvo un desenlace inesperado y una duración muy corta, luego de que Juan David Tejada sufriera una lesión durante el primer asalto que le impidió continuar. Lo ocurrido generó múltiples reacciones entre los seguidores y diferentes figuras de las redes sociales.

Una de ellas fue Aida Victoria Merlano, quien pocos minutos después de finalizar el enfrentamiento compartió un mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, haciendo referencia a lo ocurrido con el padre de su hijo, Emiliano.

En la publicación, la creadora de contenido escribió la siguiente frase: “Ah, es que tú ganas es cuando le das tr0mp4 a las mujeres”.

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Aunque Aida Victoria no mencionó directamente a Juan David Tejada, sus palabras fueron relacionadas con su expareja debido a los antecedentes de su relación sentimental y las declaraciones que ha hecho públicamente sobre esa etapa de su vida.

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Por otro lado, la actriz y empresaria Lina Tejeiro también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el combate. Antes de la pelea manifestó que esperaba una victoria de El Agropecuario y, tras conocerse su derrota, publicó otro mensaje en el que hizo referencia a la corta duración del enfrentamiento.

Los antecedentes de Aida Victoria y El Agropecuario

El mensaje compartido por Aida Victoria Merlano hizo referencia a las declaraciones que la influenciadora ha realizado anteriormente sobre la relación sentimental que sostuvo con el padre de su hijo.

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En diferentes intervenciones públicas, la barranquillera ha contado que atravesó dificultades durante su relación y especialmente en la etapa de su embarazo. Asimismo, ha relatado episodios en los que, según su versión, habría resultado afectada física y emocionalmente por situaciones relacionadas con su expareja.

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Estas declaraciones han mantenido la atención de los seguidores sobre la relación entre ambos, especialmente después del nacimiento de Emiliano y de las controversias que han surgido alrededor de su paternidad.

¿Cómo fue el combate entre El Agropecuario y Daren Ramírez?

Apenas comenzó el primer asalto, Daren Ramírez lanzó una serie de golpes contra Juan David Tejada, quien cayó al suelo de manera inmediata. Ante la imposibilidad del participante de levantarse y continuar, el combate fue detenido para permitir el ingreso del personal médico.

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En el lugar, los especialistas le brindaron atención y le aplicaron un torniquete en la zona del hombro, tras identificar una aparente afectación articular.

Luego de varios minutos de valoración médica, se confirmó que Juan David Tejada había sufrido una lesión en el hombro, motivo por el cual no pudo continuar con el combate.

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Aunque inicialmente Daren Ramírez pidió que la pelea continuara, tras conocer la situación médica de su rival, tanto él como WestCol manifestaron públicamente su inconformidad y el “sinsabor” que les dejó el desenlace.