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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria es fuertemente criticada por mensaje de Escro: "terminará haciendo el oso"

Aida Victoria es fuertemente criticada por mensaje de Escro: "terminará haciendo el oso"

Por medio de redes sociales la pareja de la empresaria compartió una publicación que despertó comentarios y críticas entre los internautas, quienes recordaron sus anteriores relaciones.

Aida Victoria Merlano y su pareja Escro en cariñosa foto tras las críticas recibidas por un mensaje romántico en redes sociales
Una emotiva publicación de Escro hacia Aida Victoria Merlano desató críticas entre seguidores, quienes recordaron las anteriores relaciones de la influenciadora
Foto: @aidavictoriam
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Aida Victoria Merlano volvió a estar en el centro de los comentarios en redes sociales, esta vez por una demostración de amor de su prometido, el streamer David Darville, conocido como Escro. Una publicación en la que presumió su relación terminó despertando críticas hacia la empresaria y comentarios sobre sus anteriores romances.

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El creador de contenido compartió una fotografía acompañada de una dedicatoria que llamó la atención de sus seguidores: “Hoy, mañana y todos los días, te elijo a ti”. Aunque el mensaje estaba dirigido a expresar sus sentimientos por la influenciadora, varios internautas aprovecharon para recordar las situaciones que marcaron su vida sentimental.

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¿Por qué el mensaje de Escro generó críticas hacia Aida Victoria?

Las reacciones estuvieron relacionadas con las relaciones que la empresaria protagonizó antes de comenzar su romance con el streamer. Algunos usuarios cuestionaron la manera en que sus anteriores parejas fueron recibidas por los seguidores y recordaron cómo cambiaron las opiniones después de conocerse diferentes situaciones de esas historias.

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Entre los comentarios que aparecieron en redes sociales se encontraba: “Lo empiezan a seguir y a idolatrar, para después decir, ‘qué encarte el que les dejó’”. Otros internautas escribieron: “Aida terminará haciendo el oso de nuevo” y “Esperemos los 3 doritos después…”.

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También hubo quienes hicieron referencia a uno de sus anteriores romances con la frase: “Yo ya no digo nada porque así fue con ya saben quién y pasó lo que ya saben que”. Otro usuario comentó: “Qué boleta esa vieja jajajajajaj”.

¿Qué pasó con las anteriores parejas de Aida Victoria?

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Uno de los romances más recordados por los seguidores fue el que sostuvo con el streamer Westcol. La relación terminó en medio de señalamientos por una presunta infidelidad que habría ocurrido en una discoteca, situación que generó diferentes conversaciones en redes sociales.

Tiempo después, Victoria presentó oficialmente a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario. La empresaria contó que él la pretendía desde 2019 y que su noviazgo se formalizó en 2025. Durante los primeros meses, compartió detalles de su relación y destacaba la manera en que él la trataba, por lo que algunos seguidores llegaron a verla como una historia de amor ejemplar.

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Posteriormente, la pareja anunció que esperaba un hijo. Sin embargo, la relación tomó otro rumbo cuando la influenciadora contó públicamente situaciones que, según su versión, incluyeron episodios de violencia en presencia de su hijo Emiliano, una aparente infidelidad y mentiras.

Aunque la separación ocurrió hace varios meses, la expareja continúa en medio de la polémica por sus declaraciones sobre una situación familiar y legal. El padre del menor aseguró que Aida Victoria se llevó al niño con la promesa de que estarían fuera por un tiempo, pero no regresó a Colombia. Además, manifestó que desconocía su paradero, mientras la empresaria publicó en sus redes sociales que se encontraba en Brasil.

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En medio de estos antecedentes, el mensaje de Escro volvió a poner la vida sentimental de la empresaria en conversación. La dedicatoria que buscaba expresar su compromiso con la influenciadora terminó dividendo las opiniones de quienes siguen de cerca sus publicaciones.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Aida Victoria y Escro?

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La relación entre la empresaria y David Darville se conoció después de varias semanas de rumores sobre un posible romance. Durante ese tiempo, ambos compartieron interacciones y muestras de cariño en sus redes sociales, aunque inicialmente ninguno confirmó que estuvieran juntos.

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Fue a mediados de año cuando aceptaron públicamente su relación. En ese momento, ella explicó que entre ellos había surgido una conexión que iba más allá de las colaboraciones que realizaban, lo que permitió conocer un poco más sobre el vínculo que estaban construyendo.

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Uno de los momentos más comentados ocurrió el 18 de agosto, cuando la influenciadora compartió la propuesta de matrimonio que recibió de Escro. La pedida de mano tuvo lugar en una playa decorada con varias rosas, mientras ella lucía un vestido blanco y mostraba emocionada el anillo de compromiso.

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