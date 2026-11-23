Chichila Navia, reconocida actriz colombiana, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió varios detalles sobre sus más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, su vida personal y los retos profesionales que ha enfrentado a lo largo de su carrera artística.

Durante la conversación, la intérprete recordó uno de los momentos en los que sintió mayor presión y nerviosismo al trabajar junto a una colega. Se trató de una experiencia que vivió durante las grabaciones de una reconocida producción televisiva.

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¿Con qué actriz sintió presión Chichila Navia?

Uno de los integrantes de la mesa le preguntó si alguna vez había sentido nervios al trabajar con otra actriz. Ante esto, Chichila recordó su experiencia en la serie Escobar, producción en la que compartió set con Vicky Hernández.

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“Yo creo que la única vez que tuve nervios fue cuando tenía que empezar a trabajar con Vicky Hernández en Escobar”, relató. Además, explicó que, aunque anteriormente había tenido algunos encuentros cordiales con Hernández, nunca había grabado un proyecto junto a ella.

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La presión aumentó por un comentario que hizo un tercero justo cuando fueron presentadas antes de comenzar el rodaje. Según contó, en ese momento le dijeron a Hernández, mientras ella estaba presente: “Ella es la nueva Vicky Hernández, mira, ella es de las actrices chiquitas”.

¿Cómo le fue a Chichila Navia trabajando con Vicky Hernández?

Al escuchar aquella comparación, Chichila observó la reacción de su colega y recordó la seriedad con la que la miró: “Yo vi que Vicky me miró muy seria y leí en su mirada que era como: ‘Vamos a ver qué tan buena’”.

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La actriz explicó que interpretó aquel gesto como una especie de evaluación profesional, lo que aumentó sus nervios durante los primeros momentos de trabajo.

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Sin embargo, la tensión inicial cambió a medida que avanzaron las grabaciones. Chichila recordó que, en una ocasión, mientras desayunaban en el hotel donde se hospedaba la producción, Vicky Hernández la tomó de la mano y le dijo: “Mi amor, está muy lindo esto que estás haciendo”.

A partir de ese momento, su percepción cambió por completo y comenzó a reconocer en Hernández no solo a una gran actriz, sino también a una persona cálida y cariñosa.

Además de esta anécdota, durante la entrevista Chichila Navia habló sobre sus 26 años de relación con el actor Santiago Alarcón, dio su opinión sobre la presencia de los influencers en la televisión y recordó otros momentos importantes de su trayectoria artística.