Un duro momento atraviesa la reconocida creadora de contenido, modelo y celebridad digital conocida como Yaya Muñoz. Tras regresar a su vivienda, la influenciadora se encontró con una escena desoladora: desconocidos ingresaron a su inmueble, esculcaron sus pertenencias y abrieron la caja fuerte donde guardaba sus elementos de mayor valor.

La propia 'Yaya' compartió su angustia a través de varias historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram.

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En las grabaciones, se le vio visiblemente afectada y entre lágrimas mientras mostraba a sus seguidores el desorden dejado por los delincuentes y los estuches completamente vacíos.



¿Qué le robaron a Yaya Muñoz en su casa?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por la propia influenciadora en sus plataformas digitales, los ladrones lograron abrir la caja de seguridad que tenía instalada en su habitación.



Del interior del cofre fortificado sustrajeron una suma de dinero en efectivo y la totalidad de sus joyas.

"Me sacaron absolutamente todo", expresó la creadora de contenido en uno de los videos difundidos tras descubrir el ilícito.

Yaya Muñoz mostró con indignación cómo los responsables del hurto revisaron de manera minuciosa entre su clóset, dejando estuches y cajas de joyería vacías regadas tras el asalto.

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Durante su relato mostró su perplejidad ante la efectividad con la que actuaron los asaltantes, considerando los controles que existen en su lugar de residencia:

“¿Cómo es posible que yo llegara a mi casa, donde se supone que hay demasiada seguridad, y resulta que me robaron?”, cuestionó la modelo colombiana mientras registraba los daños.

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La denuncia provocó una ola inmediata de comentarios y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes expresaron tranquilidad al verificar que la influenciadora no resultó herida en medio del suceso, aunque el impacto emocional y la pérdida material resultaron considerables.

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¿Cómo entraron a la casa de Yaya Muñoz y qué avanzan las autoridades?

Respecto a la modalidad utilizada por los delincuentes para vulnerar el inmueble, la creadora de contenido ofreció algunos detalles durante el recorrido que realizó por su vivienda junto a los agentes de la ley.

En las imágenes compartidas en Instagram, 'Yaya' señaló una de las ventanas del lugar, donde notó una anomalía particular.

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Según explicó la afectada a los uniformados, encontró la cortina de la ventana doblada y fuera de su posición habitual, lo que sugiere que ese habría sido el punto de acceso utilizado por los asaltantes para entrar a la propiedad, aprovechando que la puerta mantenía su llave.

Ante la gravedad del hurto, efectivos de la Policía Nacional de Colombia se desplazaron de inmediato hasta la residencia de Yaya Muñoz para tomar su testimonio, realizar la inspección técnica del lugar y formalizar la denuncia correspondiente.

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En publicaciones posteriores, la influenciadora confirmó que el caso ya está de manera oficial en manos de los organismos de investigación judicial.

Las autoridades competentes se encuentran evaluando si en la zona existen registros de cámaras de seguridad, reportes de ingreso o testimonios que permitan identificar a los presuntos responsables, establecer la forma exacta en la que se perpetró el hecho y determinar si existieron fallas en los controles de seguridad del lugar.

Hasta el momento, no se han hecho públicas hipótesis ni se ha determinado quiénes habrían participado en este delito.

¿Quién es Yaya Muñoz y cuál fue su participación reciente en Stream Fighters 5?

El robo a su vivienda ocurrió en un momento en que Yaya Muñoz registraba una alta figuración en las tendencias digitales de Colombia.

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Apenas unos días antes del incidente, la modelo había sido una de las protagonistas del evento de boxeo de creadores de contenido Stream Fighters 5, organizado por el reconocido streamer 'Westcol' en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El pasado 14 de noviembre de 2026, Muñoz se coronó ganadora de la modalidad Royal Rumble de cuatro esquinas, tras enfrentarse a las creadoras Karola Alcendra, Beba de la Cruz y Alexa Torrex.

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En dicho combate, la tolimense se adjudicó la victoria luego de que Beba de la Cruz se retirara por molestias en un hombro y los jueces determinaran su triunfo frente a las demás rivales en el cuadrilátero.

Tras la contienda, Muñoz se acercó a Karola para felicitarla y ambas se abrazaron, cerrando así un conflicto que sostenían en redes sociales.