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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yaya Muñoz recibió fuerte golpe en el rostro entrenando boxeo; así le quedó el ojo

Yaya Muñoz recibió fuerte golpe en el rostro entrenando boxeo; así le quedó el ojo

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores al mostrar la lesión que le dejó un golpe, mientras se prepara para su combate en Stream Fighters 5 en Bogotá.

Yaya Muñoz en la presentación de Stream Fighters 5 antes de sufrir un fuerte golpe en el ojo durante su entrenamiento de boxeo
Yaya Muñoz preocupó a sus fans al mostrar la lesión en el ojo tras un golpe en su entrenamiento de boxeo para el combate de Stream Fighters 5
Foto: @dahianlorena
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Yaya Muñoz sorprendió a sus seguidores al mostrar la lesión que sufrió durante un entrenamiento de boxeo. La creadora de contenido apareció con el ojo enrojecido y una marca visible en el rostro.

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La influenciadora explicó que recibió un "puñetazo" mientras se preparaba para su próxima presentación en el ring. Aunque el impacto dejó una marca evidente cerca del ojo, habló de lo ocurrido con tranquilidad y mostró ante las cámaras cómo quedó su rostro.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el golpe que recibió en el ojo?

Durante la grabación, los internautas notaron que la creadora de contenido llevaba gafas de sol y le preguntaron por su apariencia. Ante la curiosidad de sus compañeros, decidió quitárselas para mostrar la lesión que sufrió durante la práctica.

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“Me dieron un puñetazo el día sábado, así que hoy me tocó ponerme gafas porque miren cómo llegué”, explicó, dejando claro que el golpe ocurrió durante una de las jornadas de preparación para su próximo combate.

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“Tengo el ojo bien lastimadito. Gajes del oficio, muchachos, gajes del oficio, ustedes saben”, agregó. La participante se tomó con humor el incidente, mientras su compañero Dedimar fue testigo de la intensidad de las jornadas de preparación para la competencia.

¿Cuándo pelea Yaya Muñoz en Stream Fighters 5 y quién es su rival?

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El incidente ocurrió mientras Yaya se prepara para participar en Stream Fighters 5, evento de boxeo liderado por WestCol. La competencia está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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En esta edición, la presentadora de 'Tamo En Vivo' se enfrentará a Karola Alcendra. Además, habrá una pelea por equipos en la que Alexa Torrex y Karola se enfrentarán a Valerie de la Cruz, conocida como Beba, y a la presentadora.

De acuerdo con la información registrada, las puertas del recinto abrirán a las 6:00 p.m. y la velada contará con diez combates. El evento reunirá a personalidades de Colombia y Venezuela, entre figuras de las redes sociales, la música urbana y reality show.

¿Qué dijeron los seguidores de Yaya Muñoz tras ver su ojo lastimado?

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Las imágenes del ojo lastimado de la influenciadora generaron reacciones entre sus seguidores en redes sociales. Varios internautas le enviaron mensajes de apoyo y resaltaron el esfuerzo que implica prepararse para una competencia de boxeo.

Entre los comentarios se leyeron frases como “Esos entrenamientos son fuertes, vamos, Yayita” y “Con toda, Yaya. Sos guerrera”. Otros expresaron preocupación por la zona afectada con mensajes como “Esa zona es delicada” y “Mi valiente eres tú”, sumándose a las muestras de respaldo para la creadora de contenido.

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