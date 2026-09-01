"Permití que me pusiera un arma y lo perdoné": Crudo relato de Yaya Muñoz

Si sigues de cerca la trayectoria de Yaya Muñoz, sabrás que es una mujer fuerte y directa. Sin embargo, su reciente regreso a los micrófonos de la emisora que la vio crecer nos dejó a todos sin aliento.

En una conversación sumamente personal durante el programa El Klub de La Kalle, la creadora de contenido decidió romper el silencio y confesar uno de los capítulos más oscuros, vulnerables y peligrosos de su vida sentimental.

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Durante el debate sobre las "red flags" o banderas rojas en las parejas, Yaya no se guardó nada y reveló un hecho alarmante que nunca antes había compartido públicamente: una de sus exparejas llegó a amenazarla de muerte apuntándole directamente con una pistola en la cabeza.



¿Qué le pasó a Yaya Muñoz en su relación pasada?

La confesión de la influencer heló la sangre de los locutores en la cabina de El Klub de La Kalle. "Yo permití que un hombre me pusiera un arma en la cabeza", relató Yaya con evidente dolor, admitiendo que este hecho la mantuvo vulnerable durante muchos años.

Lo más impactante de su testimonio es que, en su momento, decidió perdonar a su agresor y continuar a su lado, lo que desató una cadena de maltratos aún mayores.

Si te preguntas cómo es posible llegar a ese extremo, Yaya explicó que la violencia no empieza de golpe, sino que se disfraza en pequeños detalles diarios que las mujeres suelen tolerar.

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Todo comenzó con agresiones verbales, comentarios pasivo-agresivos y actitudes físicas aparentemente menores, como empujones o gestos bruscos donde le corrían la mano bajo la excusa de tener rabia. Al no escuchar a su propio sexto sentido, la situación escaló hasta la amenaza armada.

Tras perdonar este gravísimo episodio, llegaron más abusos físicos y verbales que deterioraron por completo su bienestar.

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La creadora de contenido comparó esta dinámica destructiva con una adicción, asegurando que se convierte en algo similar a "una droga" de la que es sumamente complicado escapar.

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¿Cómo logró Yaya Muñoz salir de una relación violenta?

Dar el paso definitivo para abandonar ese círculo de maltrato requirió un doloroso proceso de desgaste.

A pesar de la gravedad de haber tenido una pistola apuntándola, Yaya aclaró que no hubo más maltrato físico grave después de ese suceso; sin embargo, lo que terminó por quebrarla fue el maltrato verbal constante.

La influencer confesó que se sentía completamente consumida en el día a día, al punto de llorar sin parar todas las noches. "Me veía al espejo y me veía fea, me veía como desgastada", detalló sobre el impacto que el abuso causó en su autoestima.

La fuerza para decir "no más" provino de una profunda búsqueda de ayuda espiritual. Yaya reveló que todas las noches le rezaba a Dios para que le diera la fuerza necesaria para salir de ese infierno, reconociendo ante la audiencia que es un proceso sumamente difícil de afrontar en soledad.

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Finalmente, al comprender que esa vida de sufrimiento constante no era lo que deseaba para su futuro, reunió el valor necesario para apartarse definitivamente de su agresor.

¿Qué consejo dio Yaya Muñoz a las mujeres víctimas de maltrato?

Pensando en la seguridad de las oyentes de la emisora que pueden estar viviendo una situación similar, Yaya aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo y contundente: nunca debes justificar la violencia en nombre del amor.

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La influencer advirtió que es muy común que las víctimas caigan en la trampa de excusar a sus parejas bajo argumentos como el deseo de mantener unida a una familia, o incluso auto-culpándose con ideas de que ellas provocaron la reacción violenta por haber sido groseras.

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Su recomendación principal es clara y tajante: debes prestar atención al instinto y alejarte de la relación desde el primer momento en que ocurra un acto de agresión, por pequeño que parezca.

Yaya enfatizó la importancia de no tolerar comentarios pasivo-agresivos ni conductas manipuladoras.

Hoy en día, la creadora de contenido asegura haber sanado por completo ese doloroso episodio de su pasado y tiene sumamente claros sus límites "no negociables" para proteger su integridad en cualquier relación futura.

Mira la entrevista completa aquí: