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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yaya Muñoz habla de James Rodríguez y rumores de romance: "En todos los sentidos"

Yaya Muñoz habla de James Rodríguez y rumores de romance: "En todos los sentidos"

La creadora de contenido y presentadora habló en ‘El Klub de La Kalle’ sobre los rumores de una relación con el volante de la Selección Colombia.

Yaya Muñoz hablando en micrófono unto a una foto superpuesta del futbolista James Rodríguez
Yaya Muñoz se refirió en vivo a las especulaciones sobre su supuesta relación con el futbolista James
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y FCF
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La presentadora Yaya Muñoz regresó a La Kalle y habló en ‘El Klub de La Kalle’, donde abordó diversos aspectos de su vida profesional y personal, además de referirse a los rumores que circulan sobre ella en redes sociales.

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Durante la conversación, la creadora de contenido fue interrogada directamente sobre los rumores que la relacionaron con el futbolista colombiano James Rodríguez, un tema que generó especulación, especialmente desde que comenzaron a circular versiones sobre una posible relación entre ambos.

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Ante los cuestionamientos sobre cómo se originó el contacto con el deportista, la creadora de contenido detalló que el vínculo no es reciente. De acuerdo con Yaya, ambos se conocieron hace varios años.

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La presentadora explicó que el primer encuentro tuvo lugar en la ciudad de Ibagué. Aunque tiene entendido que el futbolista nació en Cúcuta, señaló que este se crió en la capital del Tolima.

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¿Qué dijo sobre un posible romance con James Rodríguez?

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El rumor comenzó en enero de 2025, durante la participación de Yaya Muñoz en un reality. En medio de una conversación con otros participantes, la presentadora aseguró que había conocido al futbolista años atrás y negó que hubiera ocurrido algo entre ellos. Sin embargo, sus declaraciones avivaron los comentarios en redes sociales.

Por esta razón, durante la entrevista en El Klub, los integrantes de la mesa de trabajo insistieron en conocer si el vínculo con el jugador había trascendido o si había existido algún acercamiento físico entre ambos. Pese a las preguntas de los locutores, Yaya prefirió mantener la discreción sobre los detalles de sus encuentros pasados con James.

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“Ya nos conocimos y ya”, manifestó de forma puntual la creadora de contenido. Ante la insistencia de los conductores, la influencer decidió no entregar más detalles y optó por mantener el misterio: “Les voy a dejar esa a la imaginación”.

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A pesar de no confirmar que haya existido una relación, la presentadora fue clara al expresar su admiración por el aspecto físico de James Rodríguez. Además, cuando fue consultada sobre si el jugador de la Selección Colombia representaba un ‘crush’ para ella, respondió que es “bien simpático” y lo calificó como “papacito”, asegurando que le parece atractivo “en todos los sentidos”.

De igual forma, a lo largo de la entrevista, Muñoz mencionó varios aspectos de su vida personal, especialmente los momentos más complicados que vivió durante una relación pasada. Según relató, su expareja llegó a ponerle un arma en la cabeza debido al control que ejercía sobre ella. Sin embargo, logró poner fin a esa difícil etapa y salir adelante.

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