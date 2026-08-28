Yaya reta en vivo a Luisa Castro, novia de Westcol, para un enfrentamiento: “Unos puñitos”

La tensión en el mundo de los creadores de contenido aumentó tras las declaraciones de la presentadora Yaya Muñoz en ‘El Klub de La Kalle’. Durante una entrevista, La creadora de contenido habló sobre los rumores relacionados con su frustrada participación en el evento de boxeo Stream Fighters y se refirió a Luisa Castro, pareja de Westcol, al señalar que unos presuntos celos habrían provocado su exclusión.

El posible conflicto de Yaya Muñoz y Luisa Castro

El conflicto habría comenzado a raíz de unas declaraciones de Yaya Muñoz durante un programa en vivo. Según explicó la presentadora, ella simplemente reconoció el trabajo del streamer paisa.



“Yo, en el programa donde trabajo, en el podcast... dije que Westcol últimamente estaba interesante”, comentó.



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Muñoz aclaró que su apreciación hacia Westcol tenía un carácter profesional y destacó el proceso que ha tenido el creador de contenido. “Un niño rata que viene desde abajo, que le ha ido metiendo a su trabajo y es admirable lo que ha logrado”, afirmó. De igual manera, elogió la velada de boxeo organizada por el streamer y destacó la magnitud del evento.

“Hacer un evento en Bogotá, esa magnitud... la cantidad de dinero que se recogió y reunir tanto fan... eso es un evento que hasta el momento me atrevo a decir que es el número uno en Colombia”, señaló. Según la versión de Yaya Muñoz, estos comentarios habrían generado molestia en la pareja de Westcol.

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¿Cómo fue la propuesta de Yaya para Stream Fighters?

Muñoz aseguró que siempre le ha gustado el deporte y que llegó a recibir una propuesta para participar en Stream Fighters. “Siempre me ha encantado el deporte y sí me llegó la oportunidad”, relató.

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Sin embargo, su postulación no habría avanzado. Según contó, posteriormente conoció una versión según la cual Luisa Castro no habría querido que ella participara en el evento “Se filtró por ahí que a Luisa Castro no quería que yo estuviera”, comentó sobre su ausencia en la cartelera de peleas de Stream Fighters. Yaya también explicó cómo habría sido el proceso para presentar su perfil ante los organizadores.

“Me pasaron como mi hoja de vida, mi propuesta, mi cara, mi perfil, dijeron: ‘Miren, Yaya sería bueno’”, relató. No obstante, poco después recibió una respuesta negativa. “Luego esa persona que pasó mi perfil y todo dijo: ‘No, Yaya, como que no se va a poder porque usted hizo este comentario’”, agregó.

La presentadora aclaró que esta versión no está confirmada y que se trata de información que recibió de terceros. “No es información confirmada, pero al parecer”, precisó.

¿Cómo fue el reto de Yaya Muñoz a Luisa Castro?

Durante la entrevista, uno de los integrantes de la mesa planteó la posibilidad de que la creadora de contenido se enfrentara a Luisa Castro en una pelea. Ante la propuesta, la presentadora respondió de manera contundente: “De una”.

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Posteriormente, Muñoz aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo a la pareja de Westcol y planteó resolver la supuesta diferencia sobre un ring.

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“Mi querida Luisa Castro, si en algún momento de verdad eso fue real, que de pronto hubo como celitos o disgusto por la parte de que yo hubiese dicho que Westcol me parecía interesante, admirable, pues qué mejor manera que nos vamos a un ring de mujer a mujer, que otro puñito, las dos nos preparamos y listo”, expresó.

De esta manera, Muñoz dejó sobre la mesa la posibilidad de enfrentarse deportivamente con Luisa Castro, aunque reiteró que no cuenta con confirmación de que su presunta exclusión de Stream Fighters haya sido ocasionada por ella.

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