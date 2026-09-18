Últimos momentos con vida de Cristián Garzón quedaron en video; sus compañeros lo alzaron

Los últimos momentos de Cristián Garzón, el guarda de seguridad de 27 años que murió tras resultar herido en la estación Terreros de TransMilenio, quedaron registrados en videos grabados por personas que se encontraban en el lugar.

En las imágenes se observa cómo varios de sus compañeros se acercan para auxiliarlo después de que recibiera una herida con arma blanca en el pecho. Entre varios trabajadores lo toman de los brazos y las piernas para levantarlo y trasladarlo en medio de la emergencia.

Mientras los guardas intentaban ayudarlo, algunos transeúntes sacaron sus celulares y registraron lo que estaba ocurriendo. En las grabaciones se aprecia a varias personas alrededor de Cristián mientras permanecía tendido y era auxiliado por sus compañeros.



El joven fue llevado posteriormente a un centro asistencial, pero la gravedad de la lesión provocó su fallecimiento.

Cristián habría intervenido para ayudar a una compañera

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros, en Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, una pareja habría intentado ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

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Una vigilante les habría llamado la atención por esta situación y, en medio de la confrontación, Cristián Garzón intervino para ayudar a su compañera.

Fue durante ese momento cuando recibió la herida en el pecho que posteriormente provocó su muerte.

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La emergencia quedó registrada por personas que estaban cerca de la estación. En los videos también se observa la reacción de quienes presenciaron la escena mientras los compañeros del guarda intentaban sacarlo del lugar para recibir atención médica.

La situación generó conmoción entre los trabajadores de seguridad y usuarios que estaban en Terreros.

Cristián Garzón, guarda de seguridad de 27 años que falleció tras resultar herido en la estación Terreros de TransMilenio. /Foto: redes sociales

Ya hay capturas por el caso de Cristián Garzón

Después de lo ocurrido, las autoridades de Soacha confirmaron la captura de una pareja señalada de estar relacionada con la muerte del guarda de seguridad.

Según la información entregada sobre el procedimiento, policías, trabajadores del sistema y ciudadanos participaron en la reacción que permitió ubicar a los involucrados en las inmediaciones de la estación.

Los dos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá avanzar con el proceso judicial correspondiente y establecer las responsabilidades individuales dentro de la investigación.

La captura se produjo el mismo día en que murió Cristián Garzón, cuyo caso quedó registrado en videos que muestran los momentos posteriores a la agresión y el esfuerzo de sus compañeros por auxiliarlo.

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Las imágenes también permiten observar cómo varias personas permanecieron alrededor del lugar mientras se desarrollaba la emergencia, antes de que el joven fuera trasladado para recibir atención médica.

#ATENCIÓN. Cristian Garzón, un guarda de TransMilenio de 27 años, murió este viernes tras ser atacado con arma blanca en el pecho en la estación Terreros, en Soacha, cuando intervino para defender a una compañera de una pareja que intentaba ingresar al sistema sin pagar. Aunque… pic.twitter.com/XcEJHSZKwa — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 18, 2026