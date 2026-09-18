Nuevo temblor sacudió a Colombia: Karen Sevillano mostró videos de su casa

Un nuevo temblor en Colombia volvió a sentirse con fuerza en Cali durante la tarde del jueves 17 de septiembre. El movimiento también fue percibido en otras zonas del país y rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde varias personas comenzaron a compartir cómo vivieron el sismo.

Entre quienes reaccionaron al movimiento estuvo Karen Sevillano, creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos Colombia, quien mostró imágenes de su vivienda y contó a sus seguidores lo que ocurrió en el momento en que sintió el movimiento.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente que el sismo se presentó a las 4:10 p. m., hora local, con una magnitud preliminar de 4.4. Posteriormente, la entidad precisó que el movimiento tuvo una profundidad de 37 kilómetros y que su epicentro estuvo ubicado en Sipí, Chocó.

Aunque el epicentro no estuvo en Cali, el temblor fue percibido en esta ciudad, donde Karen Sevillano se encontraba en su vivienda cuando comenzó el movimiento.

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Karen Sevillano mostró cómo se sintió el temblor en su casa

La influencer utilizó sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles de lo ocurrido. Entre las imágenes que publicó apareció un video registrado por una cámara de seguridad de su casa, con el que dejó ver parte del momento en que se presentó el movimiento.

Karen explicó que inicialmente se encontraba acostada cuando empezó a sentir que todo se movía. La reacción, según relató ella misma, fue levantarse rápidamente y avisarles a los demás integrantes de su familia.

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“Chicas, acá en Cali están haciendo uno soles impresionantes, una cosa loca y yo estaba acostada cuando yo sentí... no, yo salí corriendo y todos estos días acá en Cali también ha temblado, solo que yo no he sentido, este sí lo sentí, estoy muy nerviosa”, expresó la creadora de contenido.

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Su relato estuvo acompañado por las imágenes de la cámara de seguridad, que permitieron a sus seguidores conocer un poco más de cómo vivió el sismo en Cali desde su vivienda.

La creadora de contenido también aseguró que durante los últimos días había tenido conocimiento de otros movimientos en la ciudad, pero que no había logrado percibirlos personalmente. Esta vez, la situación fue diferente y aseguró que el temblor sí consiguió ponerla nerviosa.

El movimiento registrado el 17 de septiembre ocurrió poco más de un mes después del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia, un antecedente que también ha mantenido la atención de los ciudadanos sobre los nuevos reportes de actividad sísmica.

En esta ocasión, el reporte del SGC ubicó el epicentro en Sipí, Chocó, mientras que Cali estuvo entre las ciudades donde el movimiento pudo ser percibido.

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