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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La decisión de Lorena Meritano tras el cambio estético de Margarita Rosa de Francisco

La decisión de Lorena Meritano tras el cambio estético de Margarita Rosa de Francisco

La actriz argentina reaccionó al resultado del procedimiento al que se sometió la caleña y reveló qué fue lo que más llamó su atención de la transformación de la modelo.

Lorena Meritano reacciona sorprendida ante el cambio fisico y procedimiento estetico de Margarita Rosa de Francisco
Lorena Meritano quedó impactada tras ver el cambio de Margarita Rosa de Francisco y confesó que considera probar un procedimiento similar
Foto montaje realizado por La Kalle; @lorenameritanooficial y @margaritarosa.defrancisco
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Lorena Meritano reaccionó al cambio físico de Margarita Rosa de Francisco y no escondió su sorpresa ante el resultado del tratamiento estético al que se sometió la actriz caleña. La argentina destacó que logró conservar sus rasgos y anunció que ella también contempla hacerlo.

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La transformación de Margarita ocurrió luego de acudir al doctor Alan para armonizar sus facciones, con la intención de mantener su expresión natural y evitar marcas notorias. Las imágenes del resultado despertaron comentarios entre seguidores y figuras del espectáculo, incluida Meritano.

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La actriz argentina comentó en las redes sociales del cirujano las imágenes de la presentadora y destacó el resultado del procedimiento. “Impresionante. Ella es hermosa antes y después”, escribió, antes de elogiar el trabajo del especialista y su equipo: “Sigue siendo Margarita, natural y hermosa. ¡Bravo!”.

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¿Qué decisión tomó Lorena Meritano tras ver el resultado?

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Según Lorena Meritano, Margarita Rosa conservó su esencia tras el procedimiento, un detalle que llamó su atención. La actriz argentina reveló que, después de conocer el proceso y ver el resultado, también contempla someterse a una intervención facial similar cuando considere que sea el momento adecuado.

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“Yo me voy a animar en algún momento”, comentó en el post, dejando clara su intención de realizarse el tratamiento a futuro. La frase acompañó su reacción ante el cambio de Margarita Rosa y convirtió su comentario en uno de los más llamativos de la publicación, sin fijar una fecha para hacerlo.

Puedes leer: Marilyn Patiño le habría lanzado una pulla a Margarita Rosa de Francisco por su cirugía

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Antes del procedimiento, Margarita Rosa también había hablado sobre uno de sus principales temores frente al cambio de apariencia. “Me aterraba quedar con una cara distinta a la mía”, afirmó, mientras explicaba que buscaba preservar sus facciones y reconocerse después del proceso.

Tras ver el resultado, la actriz caleña expresó: “Pienso que voy a quedar como una obra de arte”. La reacción de Meritano llegó después de conocer esas imágenes y declaraciones, y terminó mostrando que el resultado también influiría en su propia decisión sobre un posible tratamiento.

Captura de pantalla del comentario de Lorena Meritano sobre el procedimiento estético facial de Margarita Rosa de Francisco
Lorena Meritano reaccionó en redes sociales al procedimiento facial de Margarita Rosa de Francisco, calificando el resultado como impresionante y natural
Captura tomada de @alangonzalezmd

¿Qué procedimiento estético se realizó Margarita Rosa y por qué cambió de opinión?

El nombre específico de la técnica no fue revelado. El doctor Alan, cirujano con 26 años de trayectoria, explicó que trabajó diferentes planos anatómicos del rostro, desde zonas profundas hasta la superficie, para conseguir una armonización que mantuviera las facciones de Margarita Rosa.

La intervención buscó conservar sus expresiones y rasgos originales, además de procurar cicatrices poco notorias. El especialista revisó fotografías antiguas para estudiar los cambios producidos por el tiempo. La actriz tenía dudas por temor a perder movilidad o modificar su identidad facial.

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Durante años, Margarita Rosa defendió envejecer sin intervenciones y en 2023 expresó: “El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder”. Sin embargo, al acercarse a los 60 años, empezó a cambiar su postura tras notar nuevas modificaciones en su piel.

“Casi que al otro día de cumplir 60, yo veo que todo esto se me vino para adelante... “El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”. Estas palabras de Margarita fueron antes de tomar la decisión de realizarse el procedimiento.

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