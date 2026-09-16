Reacción de Lina Tejeiro al ver por primera vez a su mánager sin cabello tras las quimios

Claudia Serrato, mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, compartió en sus redes sociales el momento en que la actriz la vio por primera vez sin cabello después de atravesar varias sesiones de quimioterapia.

Desde abril, Serrato ha contado públicamente parte de su proceso de salud y ha permitido que sus seguidores conozcan algunos de los momentos que ha vivido durante estos meses. A través de sus redes sociales, la mánager ha mostrado avances, exámenes, ecografías y diferentes procedimientos relacionados con el tratamiento que está realizando.

Durante este tiempo también ha recibido mensajes de apoyo de las personas que han estado pendientes de su proceso, entre ellas figuras cercanas con las que trabaja y mantiene una relación de amistad.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una sesión de fotos en la que participaron Claudia Serrato, Lina Tejeiro, la mamá de la actriz y Gael. Fue allí cuando Claudia decidió quitarse la peluca y mostrarle a Lina cómo luce actualmente.

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La reacción de la actriz quedó registrada en un video que posteriormente fue compartido por Serrato en Instagram.

Lina Tejeiro no ocultó su sorpresa al verla sin cabello

En las imágenes se observa el instante en que Lina Tejeiro mira a Claudia después de que ella se quita la peluca. La actriz abre los ojos con evidente sorpresa y enseguida comienza a hablar con ella sobre su apariencia.

Lejos de hacer que el momento pasara desapercibido, Lina reaccionó de manera espontánea y le dedicó unas palabras a su mánager.

“Te ves hermosa, tienes una cabeza divina”, le dijo la actriz a Claudia Serrato.

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La conversación continuó mientras ambas hablaban sobre la forma en que luce el rostro de Claudia sin cabello. El momento fue registrado durante la sesión de fotos y posteriormente llegó a las redes sociales de la mánager.

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La escena también permitió conocer una faceta más personal de la relación entre ambas, especialmente porque Serrato decidió compartir públicamente un momento que hasta entonces había vivido de una manera más íntima.

Pero la reacción de Lina no terminó con lo ocurrido frente a las cámaras. En los comentarios de la publicación, la actriz volvió a referirse al momento y expresó lo que significó para ella ver a Claudia de esta manera.

“Verte así me conmueve profundamente. Tan real, tan tú”, escribió Lina Tejeiro.