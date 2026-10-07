“Ya soy rico”: Polémica revelación de excompañero brasileño sobre actitud de Jhon Durán

El nombre de Jhon Jáder Durán ha vuelto a situarse en el centro de la conversación futbolística internacional tras las revelaciones de un antiguo compañero de camerino.

Si sigues de cerca la actualidad de los futbolistas colombianos en el exterior, te contamos los detalles de esta historia que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

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El mediocampista brasileño Fred, con pasado en el Manchester United y actual jugador del Atlético Mineiro, sorprendió al entorno deportivo al relatar intimidades sobre el comportamiento del delantero cafetero durante la etapa en la que compartieron plantel en el Fenerbahçe de Turquía.



En una entrevista concedida al espacio Charla Podcast en Brasil, el volante brasileño repasó algunas conversaciones que sostuvo con el atacante de la Tricolor y destapó la particular postura que adoptaba el joven ariete frente a las exigencias físicas del día a día.

Si bien Fred destacó que el colombiano posee una personalidad bromista y buena índole, dejó en evidencia que su nivel de compromiso en las prácticas disminuyó drásticamente con el correr de las semanas.

¿Qué dijo Fred sobre la actitud de Jhon Jáder Durán en los entrenamientos?

Las declaraciones de Fred causaron un rápido revuelo en plataformas digitales y medios de comunicación.

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Según el relato del jugador brasileño, Durán le restaba importancia al esfuerzo físico diario y solía justificar su falta de exigencia argumentando la tranquilidad financiera que había alcanzado en su carrera profesional.

Fred calificó al atacante colombiano como el futbolista "más loco" con el que compartió vestuario a lo largo de su trayectoria profesional.

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El mediocampista recordó pasajes específicos de su rutina en el club turco y citó las respuestas que recibía por parte de Durán cuando se le pedía mayor dedicación en la cancha:

"A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: 'Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí'. Me respondía: 'Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto', y luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear".

🇨🇴😅 “YA SOY RICO, NO NECESITO CORRER” 🇧🇷🗣️ La respuesta que le daba JHON JADER DURÁN a FRED en los entrenamientos de Fenerbahçe. 🗣️ Fred: “Le decíamos que fuera a entrenar y nos respondía eso. Después se iba a la enfermería.” 😳💰 “Cuando se fue al Zenit le dije que ganaría más dinero y me respondió: ‘CUÁNTO MÁS, MEJOR’”. “El contrato que le hicieron en Al-Nassr era surrealista. Ya compró Colombia entera” ‼️💰 https://t.co/xNNUq85aC2 — Toque Sports (@ToqueSports) October 5, 2026

Asimismo, Fred señaló que Durán solía afirmar con tranquilidad que ya había asegurado su futuro económico y el de sus allegados.

De acuerdo con el brasileño, el delantero afirmaba que ya había salvado completamente su vida, la de su familia y la de tres generaciones posteriores.

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Fred añadió que, aunque al principio el colombiano acudía a los entrenamientos al llegar a Turquía, con el paso del tiempo "lo dejó todo por completo, lo abandoned".

Incluso al concretarse su posterior salida hacia el fútbol ruso, Fred le comentó que en su nuevo destino ganaría aún más dinero, a lo que el atacante reaccionó con naturalidad al responderle: "Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor".

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¿Cómo ha sido la trayectoria de Jhon Jáder Durán tras su millonario traspaso desde Europa?

La postura expresada por el atacante guarda una relación directa con los movimientos económicos de su carrera profesional.

Durán dio un salto financiero trascendental al ser transferido por el Aston Villa de Inglaterra al Al-Nassr de Arabia Saudita, en una operación celebrada por una cifra superior a los 70 millones de euros.

Este traspaso rompió récords para los futbolistas colombianos en el mercado internacional, tras su destacado paso por la Premier League y la UEFA Champions League.

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No obstante, tras ese histórico fichaje, el rendimiento deportivo sobre el terreno de juego experimentó altibajos. Vinculado contractualmente al conjunto árabe, el delantero ha encadenado una serie de préstamos a diversos clubes.

Entre los destinos en los que ha militado se encuentran el Fenerbahçe de Turquía, el Zenit de San Petersburgo en Rusia y, más recientemente, el Benfica de Portugal.

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Durante su estancia en el balompié turco, las palabras de Fred concuerdan con la percepción de la directiva del Fenerbahçe, que en su momento cuestionó el grado de compromiso mostrado por el atacante.

Su salida posterior rumbo al fútbol ruso tampoco le permitió afianzarse con la continuidad esperada.

¿Cuáles son los números de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahçe y cuál es su presente en el Benfica?

En el aspecto puramente estadístico, el paso de Jhon Jáder Durán por el Fenerbahçe dejó un registro de 21 partidos oficiales disputados, en los cuales marcó cinco goles y entregó dos asistencias.

Además, en ese periodo sumó un logro colectivo al coronarse campeón de la Supercopa de Turquía en el año 2025.

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De cara a la temporada 2026/2027, el atacante asumió un nuevo reto al incorporarse en calidad de cedido al Benfica de Portugal.

En el conjunto lisboeta, bajo la dirección técnica de Marco Silva, Durán acumula hasta el momento 12 encuentros oficiales y dos anotaciones.

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Sin embargo, la gran mayoría de sus intervenciones se han producido ingresando desde la banca de suplentes, por lo que aún trabaja en afianzarse dentro del XI titular y ganar la regularidad necesaria.

Hasta el momento, Jhon Jáder Durán no se ha manifestado públicamente respecto a las revelaciones realizadas por su excompañero Fred.

Mientras tanto, el delantero busca recuperar continuidad y protagonismo en el fútbol portugués, en una etapa en la que también tiene pendiente su regreso a las convocatorias de la Selección Colombia.

