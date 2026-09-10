¿Se adelanta el debut? El histórico cara a cara entre James Rodríguez y Cuadrado

El Fútbol Profesional Colombiano vive una revolución histórica en este segundo semestre de 2026. Con el cierre del mercado de fichajes para jugadores libres, dos leyendas absolutas de la Selección Colombia regresan al país para vestir camisetas rivales. James Rodríguez ha sido anunciado oficialmente como la nueva superestrella de Atlético Nacional, mientras que Juan Guillermo Cuadrado rompió el mercado al firmar con Millonarios FC. Este doble bombazo desata de inmediato la pregunta que todos los hinchas se hacen: ¿cuándo juega Nacional vs Millonarios?

Fecha y hora confirmada para el clásico colombiano 2026

La Dimayor ha ratificado la programación del partido más esperado del año. El gran clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el jueves 24 de septiembre de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 19:30 hora de Colombia, en un duelo válido por la jornada 12 de la Liga BetPlay II.



El esperado encuentro: James Rodríguez vs Juan Guillermo Cuadrado

El atractivo principal de este partido no es solo la histórica rivalidad entre ambas instituciones, sino el frente a frente de dos de los máximos referentes del balompié nacional. James Rodríguez , tras su participación en el Mundial de 2026 y su reciente paso por el Minnesota United, regresa al país tras 19 años de carrera internacional.



Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado aportará toda su experiencia acumulada en la élite europea para liderar el mediocampo de los embajadores en Bogotá.

¿Alcanzarán a debutar para esta fecha? Los cuerpos técnicos aceleran la puesta a punto de ambos futbolistas. Se prevé que James podría tener sus primeros minutos el domingo 13 de septiembre ante Águilas Doradas por la fecha 10, garantizando que llegará con ritmo de competencia al clásico.

Cuadrado , quien ya se encuentra en la capital de la República, empezará entrenamientos de inmediato para comandar el esquema táctico azul en Medellín.

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, tras confirmarse su llegada al conjunto verdolaga.

Publicidad

Historial reciente y qué está en juego

El último enfrentamiento oficial por liga entre ambos equipos en este año ocurrió el pasado 17 de marzo de 2026, donde Millonarios se impuso con un contundente 3-0 en El Campín. Sin embargo, con las nuevas incorporaciones, el panorama cambia radicalmente.

Atlético Nacional buscará revancha en su casa y ante su hinchada, en un Atanasio Girardot que proyecta un lleno total. Este partido será crucial para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Publicidad

Prepara tu agenda para el 24 de septiembre, porque el país se paralizará para ver si el talento de James en el verde supera el despliegue de Cuadrado en el azul.

! Juan Guillermo Cuadrado vestirá la camiseta de Millonarios tras su pasó por el fútbol del extranjero Foto: imagen tomada de redes sociales Millonarios

¿Podrían enfrentarse James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en el clásico?

Sí, existe una posibilidad real de que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado se enfrenten en la cancha el próximo jueves 24 de septiembre de 2026, fecha en la que Dimayor tiene programado el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios FC en el Estadio Atanasio Girardot.

Dado que ambos futbolistas acaban de ser oficializados como los fichajes estrella de sus respectivos clubes, los cuerpos técnicos disponen de dos semanas completas para ponerlos a punto en lo físico y futbolístico.

De sumar minutos en Medellín, el duelo será directo y de alta tensión táctica, ya que Cuadrado ocupará la banda derecha defensiva del conjunto embajador, la misma zona de influencia por donde James suele desplegar su talento ofensivo con el cuadro verdolaga.

