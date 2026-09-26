Colombia vs. México EN VIVO: Hora y donde VER el partido online (GRATIS)

La Selección Colombia de mayores regresa a la acción en una nueva Fecha FIFA para enfrentarse a su similar de México, en lo que promete ser un duelo de alta intensidad en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Este compromiso no es un amistoso más; representa el inicio de un nuevo ciclo deportivo tras la cita mundialista, donde ambos combinados nacionales buscan consolidar nuevas figuras de cara al futuro de sus proyectos futbolísticos.

¿A qué hora juegan Colombia vs. México hoy?

El pitazo inicial se dará este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 08:00 PM (hora de Colombia) y a las 07:00 PM (hora del centro de México).



Para los aficionados que residen en territorio estadounidense, el juego comenzará a las 09:00 PM hora del Este. Se espera una asistencia masiva de hinchas de ambas nacionalidades, garantizando un ambiente electrizante en las tribunas del estadio norteamericano.

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Colombia vs. México EN VIVO:

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Canales de TV para ver Colombia vs. México en vivo

Si deseas saber dónde ver el partido Colombia vs México, las opciones de transmisión son variadas y completamente accesibles tanto en señal abierta como por plataformas de streaming digital:



En Colombia: Podrás disfrutar del compromiso totalmente en vivo por Caracol Televisión . Si prefieres la señal digital, el streaming oficial estará a cargo de Gol Caracol (sitio web y canal de YouTube).

Podrás disfrutar del compromiso totalmente . Si prefieres la señal digital, el streaming oficial estará a cargo de (sitio web y canal de YouTube). En México: La transmisión televisiva correrá por cuenta de Canal 5, TUDN y TV Azteca. En el apartado digital, las plataformas con los derechos de transmisión serán ViX y la señal alternativa de Amazon Prime Video.

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¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante México?

Si Colombia gana el partido, consolidará el liderato del historial directo sobre los aztecas, rompiendo el empate histórico de 10 victorias por bando.

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Además, un triunfo significaría un impulso anímico enorme para el proceso de Néstor Lorenzo, demostrando que el recambio generacional de la Tricolor marcha por el camino correcto tras el retiro de sus grandes referentes.

En caso de un empate, ambas escuadras mantendrán las tablas en su registro histórico y el cuerpo técnico colombiano sumará certezas sobre el funcionamiento defensivo ante un rival de peso.

Por último, si Colombia pierde frente a México, encenderá las alarmas sobre la falta de liderazgo en el mediocampo y cortará la racha positiva que el combinado cafetero mantiene en los últimos compromisos frente a la escuadra norteamericana.